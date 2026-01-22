Striscia la Notizia torna su Mediaset. Maria De Filippi inviata speciale, Tapiro d'oro a Fiorello

Carmen Guadalaxara 22 gennaio 2026 a

Al via la prima serata, questa sera di "Striscia la notizia - La voce della presenza". Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, in uno studio completamente rinnovato, affiancati da sei Veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli, conducono una puntata che si preannuncia ricca di novità, satira e inchieste. C’è molta attesa per il primissimo Tapiro d’oro della stagione - per l’occasione personalizzato con strass e papillon - a Rosario Fiorello, arrivato al suo 28esimo riconoscimento di "Striscia".

Ospite d’eccezione, inviata speciale Maria De Filippi, insieme a Tina Cipollari e Giovannino, si cimenta nell’inedita veste di inviata del tg satirico. La missione del terzetto è quella di consegnare l’iconica “merdina” di "Striscia" a chi parcheggia indebitamente l’auto nel posto riservato alle persone con disabilità.

L’attore e trasformista Dario Ballantini è in studio nei panni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Molto interessante l’esperimento sociale di Valerio Staffelli sui maltrattamenti, sempre più spesso al centro della cronaca. Nel servizio, realizzato con telecamere nascoste, l’inviato immortala le reazioni delle persone comuni che assistono alla scena in cui un ragazzo rimprovera aspramente la mamma anziana. Il comico Cristiano Militello conduce live “Striscia il cartellone”. Rosaria Rollo presenta “I nuovi mostri”, storica rubrica sul meglio del peggio della tv. Non manca all’appello Barbascura X con un filmato tra scienza e comicità dedicato al mondo delle scimmie. Enrico Lucci, con l’inconfondibile stile che contraddistingue le sue interviste, interferisce con le celebrazioni per i 30 anni di "Porta a Porta".

Ospiti d’eccezione in studio il campione del mondo Alessandro Del Piero, che si propone nei panni inediti del supereroe “Capitan Alex”, e la criminologa Roberta Bruzzone che, nello speciale “Striscia Criminale”, indaga su un presunto crimine di Greggio e Iacchetti. Per l’occasione, l’inviato Jimmy Ghione prova a far luce sulla vicenda intervistando la vittima, Valerio Merola.