Ascolti tv, C'è posta per te sempre leader in prima serata. In crescita La città ideale

Gli ascolti del sabato televisivo vedono su Rai1 The Voice Kids con Antonella Clerici segnare una media di 3.056.000 spettatori pari al 20.8%. Su Canale5 C’è Posta per Te condotto da Maria De Filippi, ospiti Emma e Stefano De Martino, ha vinto con una media di 3.931.000 spettatori e uno share del 27.0%. Su Rai2 il telefilm F.B.I. ha coinvolto 628.000 spettatori pari al 3.4% e, a seguire, F.B.I. International 557.000 pari al 3.3%. Su Rai3, dopo la presentazione (503.000 – 2.6%), La Città Ideale con Massimiliano Ossini sigla 697.000 spettatori e il 4.4%, in crescita e quarto programma più visto in prima serata.

Su Italia1 Il gatto con gli stivali diverte 673.000 individui all'ascolto (4.0%), Su Rete4 il film ... Più forte ragazzi con Bud Spencer e Terence Hill totalizza 576.000 spettatori (3.4%). Su La7 In Altre Parole con Massimo Gramellini conquista 1.081.000 spettatori e il 5.9% nella prima parte e 554.000 spettatori con il 3.6% nella seconda chiamata In Altre Parole… Ancora. Su Tv8 i 4 Ristoranti di Alessandro Borghese soddisfano 331.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Accordi & Disaccordi condotto da Luca Sommi con Andrea Scanzi e la partecipazione di Marco Travaglio ottiene 334.000 spettatori con il 2.9%.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino segna una media di 4.325.000 spettatori (23.4%), mentre su Canale5 Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna raggiungono 4.454.000 spettatori e il 24.0%.

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post con Luciano Ghelfi è stato seguito da 410.000 spettatori (2.2%); su Rai3 La Confessione con Peter Gomez riparte da 878.000 spettatori con il 4.8% e 714.000 spettatori con il 3.8% nel segmento intitolato La Confessione Finale; su Rete4 4 di Sera Weekend con Roberto Poletti e Francesca Barra segna 746.000 spettatori (4.1%) nella prima parte e 651.000 spettatori (3.5%) nella seconda.