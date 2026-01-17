Ascolti tv: La Ruota dei Campioni supera Tali e Quali, bene Harry Potter e Quarto Grado

Marco Zonetti 17 gennaio 2026 a

a

a

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 la seconda puntata di Tali e Quali condotto da Nicola Savino - con Francesco Totti giurato d'eccezione - segnare una media di 2.988.000 spettatori pari al 15.5% di share nella presentazione e di 2.385.000 pari al 17.9% nel programma vero e proprio. Su Canale5 La Ruota dei Campioni con Gerry Scotti e Samira Lui ha invece totalizzato una media di 4.736.000 spettatori con uno share del 23.9% vincendo la serata (Gira la Ruota dei Campioni 4.217.000 - 21.5%, Atto Finale 3.826.000 - 22.7%). Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha attirato una media di 1.088.000 spettatori pari all'8.7% (presentazione: 1.088.000 - 5.4%).

Su Rai2 il film Ferrari con Adam Driver e Penelope Cruz ha siglato 926.000 spettatori pari al 5.5%. Su Italia1 il film Harry Potter e i doni della morte - Parte 2 con Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint ha registrato 1.213.000 spettatori con il 7.2%. Su Rai3 il film Love Affair - Un grande amore con Annette Bening e Pierce Brosnan ha calamitato 461.000 spettatori (2.5%). Su La7 Propaganda Live con Zoro alias Diego Bianchi ha totalizzato 827.000 spettatori e il 6.2%. Su Tv8 Cucine da incubo con Antonino Cannavacciuolo ha invece intrattenuto 316.000 teste (1.9%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha divertito 426.000 individui all'ascolto con il 2.3%.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano de Martino totalizza 4.952.000 spettatori (24.6%). Su Rai3 Un Posto al Sole ha calamitato una media di 1.402.000 irriducibili (6.9%). Sul Nove Amadeus con The Cage – Prendi e Scappa registra invece 540.000 spettatori con il 2.7%.

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa ha conquistato una media di 4.109.000 teste pari al 21.4%; su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti ha ottenuto 462.000 spettatori con il 2.3%; su Rai3 Il cavallo e la torre con Marco Damilano ha registrato il 5.9% pari a una media di 1.137.000 teste; su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio ha siglato 981.000 spettatori e il 5.0% nella prima parte e 890.000 spettatori pari al 4.4% nella seconda; su La7 Otto e mezzo con Lilli Gruber si è aggiudicata 1.574.000 spettatori (7.9%).