Ascolti tv, vince Seduci & Scappa, serata record per Quarto Grado

Foto: Rai

Marco Zonetti 03 gennaio 2026

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 il film Purché finisca bene – Seduci & Scappa con Francesco Arca e Nino Frassica vincere la serata con una media di 2.694.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Canale5 il film Francesca Cabrini con Cristiana Dell'Anna ha invece segnato una media di 1.430.000 spettatori con uno share del 10.7%. Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero è stato il secondo programma più visto della prima serata con una media di 1.533.000 spettatori (12.1%).

Su Rai2 il film Crudelia con Emma Stone ed Emma Thompson ha siglato 926.000 spettatori pari al 5.8%. Su Italia1 il film Harry Potter e il calice di fuoco con Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Graves ha registrato 1.255.000 spettatori con l’8.2%. Su Rai3 il documentario Enzo Jannacci – Vengo anch’io ha calamitato 590.000 spettatori (3.3%). Su La7 il film The Illusionist – L’illusionista ha totalizzato 502.000 spettatori e il 2.8%. Su Tv8 il film No Time to Die ha invece intrattenuto 408.000 teste (2.7%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha divertito 376.000 individui all'ascolto con il 2.6%.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano de Martino totalizza 4.799.000 spettatori (24.1%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.993.000 – 20.4%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui sigla 5.069.000 spettatori pari al 25.5%. Su Rai3 Un Posto al Sole ha calamitato una media di 1.364.000 irriducibili (6.8%). Sul Nove Amadeus con The Cage – Prendi e Scappa ha registrato 477.000 spettatori con il 2.4%.

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post ha ottenuto 537.000 spettatori con il 2.7%, su Rete4 4 di Sera News con Roberto Poletti e Francesca Barra 838.000 spettatori e il 4.3% nella prima parte e 772.000 spettatori e il 3.8% nella seconda; su La7 In Onda con Luca Telese e Marianna Aprile 1.129.000 spettatori (5.7%).