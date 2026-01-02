Biancaneve domina la serata. Rete4 sul podio con lo speciale di Quarto Grado su Crans-Montana

Foto: Il Tempo

Marco Zonetti 02 gennaio 2026 a

a

a

Gli ascolti di Capodanno 2026 vedono su Rai1 il film Biancaneve e i sette nani di Walt Disney totalizzare una media di 2.831.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5 il film Santocielo di e con Ficarra e Picone ha segnato invece 2.255.000 spettatori con uno share del 15.5%. Su Rai2 Delitti in Paradiso – Un Natale nel mistero ha ottenuto 1.181.000 spettatori pari al 7%. Su Italia1 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban ha divertito una media di 1.199.000 appassionati con il 7.6%.

Su Rai3 il film Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese con Leonardo Di Caprio conquista 584.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 lo speciale di Quarto Grado sulla strage di Crans-Montana, condotto da Gianluigi Nuzzi, ha calamitato una media di 1.251.000 spettatori (8.9%), terzo programma più visto in prima serata (da segnalare che Rete4 è stata l'unica rete a dare spazio alla tragedia in prima serata). Su La7 il film di Steven Spielberg L'impero del sole sigla 307.000 spettatori e il 2.2% di share. Su Tv8 il film Frankenstein Junior ha divertito 497.000 spettatori (2.8%). Sul Nove The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo ha fatto ridere 473.000 spettatori con il 3%.



In access time, su Rai1 Affari Tuoi con Stefano De Martino raggiunge una media di 4.630.000 spettatori (23,4%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.943.000 – 20,5%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ottiene 5.227.000 spettatori pari al 26,5%. Su Rai3 il doppio episodio di Un Posto al Sole totalizza una media di 1.244.000 irriducibili (6.3%). Sul Nove Amadeus con The Cage – Prendi e Scappa segna 380.000 spettatori pari all'1.9%. Per l'approfondimento, su Rete4 4 di Sera News con Roberto Poletti e Francesca Barra calamita una media di 821.000 spettatori pari al 4.3% nella prima parte e 819.000 spettatori pari al 4.1% nella seconda.