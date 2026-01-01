Crans Montana, "tanti stranieri tra le vittime". Per identificare i corpi serviranno giorni

Tommaso Manni 01 gennaio 2026 a

Il rogo di Crans Montana ad ora risulta aver provocato "40 morti accertati e 40 feriti molto gravemente". Lo dice Frederic Gisler, capo della polizia della località sciistica in Svizzera nel corso della conferenza stampa organizzata per fare il punto sulla tragedia. "Le vittime provengono da molti Paesi, stiamo cercando di contattare le famiglie", viene spiegato. Il capo della polizia ha detto che per l'identificazione delle vittime ci vorranno giorni. "La priorità nei prossimi giorni sarà quella di identificare i copri delle vittime. Ci aspettiamo che ci siano molto stranieri", ha affermato Gisler. "Dobbiamo ancora portare avanti l'identificazione delle vittime e dei feriti, siamo tutti al lavoro", ha affermato Mathias Reynard, capo dipartimento sanità del Canton Vallese nel corso di una conferenza stampa.

Beatrice Pilloud procuratrice del Canton Vallese non ha confermato le ipotesi sulle cause del rogo, che sarebbe partito da alcune candele scintillanti messe sulle bottiglie per festeggiare il Capodanno: "Non sono in grado di confermare", ha detto. Sul fatto che la scala all'interno del locale fosse molto stretta, circostanza che avrebbe avuto un ruolo nella dimensione del disastro, la procuratrice ha detto che "è abbastanza stretta ma sarà l'inchiesta a verificare se tutte le norme di sicurezza sono state rispettate". Pilloud ha parlato di "un incendio diffuso che ha causato una deflagrazione". "Abbiamo ascoltato molti testimoni e la pista più accreditata è un incendio che ha scatenato l'esplosione", ha detto la procuratrice generale del Canton Vallese, in conferenza stampa a Crans-Montana, senza però confermare l'ipotesi della candela scintillante su un bottiglia di champagne come causa delle iniziali fiamme.

"Siamo sinceramente addolorati, l'intera popolazione di Crans-Montana si è svegliata sotto choc. Avrebbe dovuto essere notte di festeggiamenti invece si è trasformata in nottata di lutto e sofferenza", ha dichiarato il sindaco della cittadina Nicolas Feraud parlando di "tragedia senza precedenti".