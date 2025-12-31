Ascolti tv: "La voce di Cupido" vince la serata, "Mamma, ho perso l'aereo" sbanca

Marco Zonetti 31 dicembre 2025 a

a

a

Gli ascolti del martedì televisivo vedono, su Rai1, Purché finisca bene – La voce di Cupido vincere la serata con 2.671.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Canale5 Io Sono Farah ha invece appassionato 1.823.000 spettatori con uno share del 13.2%.Su Italia1 Mamma, ho perso l’aereo ottiene la cifra boom di 2.256.000 spettatori pari al 13.0%, secondo programma più visto in prime time.

Dalla carta stampata alla tv: il flop totale di Giannini

Su Rai2 La casa dei fantasmi sigla 709.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rai3 Un anno difficile totalizza 391.000 individui all'ascolto (2.2%). Su Rete4, dopo la presentazione (548.000 – 2.8%), Zona Bianca con Giuseppe Brindisi raggiunge 1.064.000 spettatori (7.8%). Su La7 Deep Water conquista 697.000 spettatori e il 3.9%. Su Tv8 Un principe sotto l’albero diverte 408.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Maurizio Battista – Risate Sotto l’Albero intrattiene 482.000 teste con il 2.9%.