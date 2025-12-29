Alfonso Signorini si autosospende, Mediaset: "Applicato il codice etico"

Foto: Ansa/Ansa

Nella nota di Mediaset che "accoglie" la decisione di Alfonso Signorini di "sospendere cautelativamente il suo impegno editoriale" il nome del conduttore, al centro delle accuse di Fabrizio Corona, è alla fine del comunicato. Nel quale viene annunciato che la rete guidata da Pier Silvio Berluconi "agirà con determinazione in tutte le sedi sulla base esclusiva di elementi oggettivi e fatti verificati per contrastare la diffusione di contenuti e ricostruzioni diffamatorie o calunniose, a tutela del rispetto delle persone, dei fatti e dei propri interessi".

Come noto, Corona nel suo podcast Falsissimo ha pubblicato chat e testimonianze che dimostrerebbero, a suo dire, che il conduttore del Grande Fratello in cambio dell'accesso al reality show avrebbe chiesto favori sessuali a potenziali concorrenti. "In quanto parte di un primario gruppo europeo quotato, Mediaset ha il dovere di tutelare, l'integrità delle proprie attività e dei prodotti editoriali, nonché la propria reputazione nei confronti del mercato e del pubblico - continua la nota Mediaset -. Allo stesso tempo, Mediaset ribadisce che chi opera per l'azienda è tenuto ad attenersi a chiari principi di correttezza, responsabilità e trasparenza, come definiti dal Codice Etico, che viene applicato senza eccezioni. Sono in corso tutti gli accertamenti e verifiche per garantirne il suo rispetto".

Nel finale, il passaggio sull'autosospensione del conduttore. "Mediaset accoglie la decisione di Alfonso Signorini di sospendere cautelativamente il suo impegno editoriale, stante l'esigenza di tutelare sé stesso e le persone interessate nella vicenda mediatica in cui è rimasto suo malgrado coinvolto", si legge nel comunicato.

Il conduttore ha diffuso una nota: "È intenzione di questa difesa denunciare ogni dettaglio di questa campagna calunniosa e diffamatoria, orchestrata con il chiaro intento di distruggere l'onorabilità, la rispettabilità e la brillante carriera del dottor Alfonso Signorini. L'autosospensione ha l'obiettivo di fronteggiare queste gravissime condotte illecite, a tutti evidenti, e soprattutto il capillare riverbero che trovano su alcuni disinvolti media. Signorini, professionista che ha costruito con scrupolo, serietà ed abnegazione una intera carriera di giornalista, autore, regista e conduttore televisivo, si vede costretto a sospendere in via cautelativa ogni suo impegno editoriale in corso con Mediaset".