Corona oltre un'ora dai pm: "Signorini? Presto gli busseranno a casa"

Nell'ora e un quarto di interrogatorio negli uffici della Procura di Milano ''ho fatto i nomi'' degli aspiranti concorrenti del Grande Fratello che avrebbero ricevuto messaggi sessualmente espliciti da Alfonso Signorini. Lo ha detto Fabrizio Corona, al termine dell'interrogatorio. ''Per tre minuti ho parlato di revenge porn (il reato per cui è indagato dopo la querela del conduttore tv, ndr) e per più di un'ora di Alfonso Signorini. Secondo me nel giro di cinque giorni gli busseranno a casa e quando gli faranno la perquisizione gli troveranno materiale allucinante. Se gli prendono il cellulare, trovano Sodoma e Gomorra'', ha detto Corona.

Chat e selfie privati: il caso Signorini arriva in tribunale. Perquisizione a casa di Corona

Dopo la puntata di 'Falsissimo' dedicata a quello che ha chiamato il 'sistema Signorini', Corona sostiene di aver ricevuto ''oltre centro'' testimonianze di giovani, che avrebbero ricevuto messaggi dal conduttore del Grande Fratello dello stesso tenore di quelli mostrati nel format in onda su YouTube. Materiale sequestrato dalla procura dopo la denuncia presentata da Alfonso Signorini. Due - ha riferito l'ex re dei paparazzi, le denunce già pronte contro il giornalista, ''che saranno depositate entrambe questa settimana''. Una - con le ipotesi di tentata estorsione e violenza sessuale - è quella dell'ex concorrente Antonio Medugno, intervistato nella puntata di 'Falsissimo' andata in onda ieri.