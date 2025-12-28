Ascolti tv: il Circo di Montecarlo contro Il Volo, chi ha vinto? Ottimo debutto per Ossini

Marco Zonetti 28 dicembre 2025 a

Gli ascolti del sabato televisivo, l'ultimo del 2025, vedono, in prime time su Rai1 il Festival del Circo di Montecarlo con Laura Barth e Alessandro Serena conquistare una media di 2.276.000 individui all'ascolto pari al 16.2% di share. Su Canale5 la replica di Tutti per Uno - Viaggio nel Tempo con Il Volo ha totalizzato invece il 17.4% pari a una media di 1.861.000 teste.

Quanto agli altri programmi della serata, su Rai3 ottimo debutto per La città ideale con Massimiliano Ossini che ha registrato una media di 860.000 teste pari al 5.7%. Su La7, il film Il club delle prime mogli con Goldie Hawn, Diane Keaton e Bette Midler ha ottenuto una media di 512.000 individui all'ascolto pari al 3.2% di share. Su Rai2, S.W.A.T ha divertito 832.000 spettatori pari al 5.4%. Su Rete4, il film Assassinio sull'Orient Express di e con Kenneth Branagh ha invece registrato il 3.5% pari a una media di 515.000 spettatori. Su Italia1 il film Shrek 2 ha incollato davanti al piccolo schermo una media di 1.030.000 persone pari al 6.5%. Su Tv8, 4 Ristoranti ha attirato l'interesse di 315.000 appassionati pari all'1.9% di share nel primo episodio. Sul Nove Lezioni Private con Luca Sommi ha segnato l'1.3% pari a una media di 209.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano de Martino raggiunge una media di 4.388.000 affezionati pari al 24.0%, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ha intrattenuto 4.985.000 affezionati pari al 27.5% (Gira La Ruota della Fortuna: 3.855.000 - 21.5%).