Cinema: il regista Usa Jim Jarmush chiede nazionalità francese

Il regista americano Jim Jarmusch, noto per film come 'Strangers in paradise' (1984), 'Dead Man' (1995) o 'Coffee and Cigarettes' (2003), ha annunciato in un'intervista a una radio francese che ha iniziato le procedure per ottenere la cittadinanza francese. "Vorrei avere un altro posto dove poter evadere dagli Stati Uniti... E inoltre la Francia, Parigi e la cultura francese sono ancorate a me. Mi sentirei molto onorato, credo, di avere un passaporto francese", ha detto alla radio pubblica 'France Inter'. Nato il 22 gennaio 1953, in Ohio (Stati Uniti), di origini irlandesi, tedesche e ceche, Jarmusch e' uno degli autori di cinema indipendente piu' riconosciuti. La sua opera piu' recente, 'Father Mother Sister Brother', ha vinto il Leone d'Oro al piu' recente Festival di Venezia. Durante la sua lunga carriera, ha ottenuto diversi premi come quello della Camera d'Oro di Cannes nel 1984 per 'Strangers in Paradise' (Estranei in paradiso) o la Palma d'Oro anche a Cannes nella sezione cortometraggi per 'Coffee and Cigarettes' (2003). In Francia, e' stato decorato come Ufficiale dell'Ordine delle Arti e delle Lettere nel 2016.