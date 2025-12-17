Sanremo 2026 sarà senza Fiorello: Biggio svela tutto e spiega il perché

Foto: Rai

"Il nostro spazio durante Sanremo sarà a Roma, in studio, davanti a due microfoni". Fabrizio Biggio spiega all'AGI a margine della presentazione delle nuove fiction Rai che La Pennicanza, il programma radiofonico che conduce con Rosario Fiorello, non traslocherà all'Ariston. "Non ci andiamo, è proprio impossibile", aggiunge, spiegando che al Dopofestival ci sarà invece "il maestro Vittorio Cremonesi, il nostro uomo all'Avana", insieme a Nicola Savino. Una grande complicità quella con Fiorello: "Siamo due matti. Prepariamo quasi poco perché molte cose nascono in diretta", dice, rivendicando la leggerezza come cifra del programma. Quanto al futuro spostamento in tv sulle reti Rai principali, nessuna certezza: "Siamo ripartiti dalla radio per cercare un'idea nuova. Vediamo cosa nasce. Intanto pensiamo a divertirci e a far divertire, andremo avanti fino a fine stagione".

Biggio si presenta però in una veste diversa da quella abituale: "No, non sono qui a presentare: sono in veste di attore", sottolinea, annunciando la sua partecipazione a Le libere donne, nuova serie di Rai 1 con Lino Guanciale protagonista. Un ruolo drammatico, lontano dalla comicità che lo ha reso popolare, in una storia ispirata alla figura di Mario Tobino, lo psichiatra che negli anni Quaranta cercò di rivoluzionare il sistema dei manicomi, in particolare quelli femminili.

"Quando mi hanno detto che si girava in manicomio ho pensato: volete che faccia il pazzo? Invece no, faccio lo psichiatra, con il camice bianco", racconta Biggio, che nella serie interpreta l'amico e confidente del protagonista. Un cambio di registro non scontato, reso possibile – spiega – dal lavoro del regista Michele Soavi, "che è riuscito a rendermi credibile come attore drammatico, nonostante l'immagine televisiva che la gente ha di me". Un risultato che ha sorpreso lo stesso Biggio: "Un montatore mi ha detto che l'ho fatto commuovere. Io sono abituato a sentirmi dire ‘mi hai fatto ridere’".