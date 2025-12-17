Ascolti tv, il Sandokan di Can Yaman chiude con oltre 4 milioni di spettatori. Tutti i dati

Foto: Rai

Marco Zonetti 17 dicembre 2025

Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 l'ultima puntata della serie Sandokan con Can Yaman e Alessandro Preziosi conquistare una media di 4.116.000 spettatori pari al 25.4% di share, vincendo la serata. Su Canale5 La Notte nel Cuore raggiunge invece 2.192.000 spettatori pari al 13.9%. Su Rai2 N.C.I.S. Sydney ha intrattenuto 314.000 spettatori pari all'1.9%.

Su Italia1, Le Iene hanno conquistato l'11.1% pari a 1.342.000 affezionati (presentazione: 533.000 - 2.6%). Su Rai3, Amore Criminale con Veronica Pivetti sigla 846.000 spettatori pari al 4.7% (presentazione: 533.000 - 2.6%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer si aggiudica 546.000 spettatori (4.3%). Su La7 DiMartedì con Giovanni Floris conquista 1.435.000 spettatori pari all'8.9% Su Tv8 il film Un Natale all'altezza intrattiene 281.000 spettatori (1.5%) e sul Nove Only Fun – Comico Show ottiene 533.000 spettatori con il 3.3%.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino calamita 5.072.000 spettatori (24.5%), mentre su Canale5, La Ruota della Fortuna presentato da Gerry Scotti con Samira Lui diverte 5.438.000 spettatori pari al 26.4% (Gira La Ruota della Fortuna: 4.372.000 - 22.0%). Su Rai3, Un Posto al Sole segna 1.148.000 spettatori (7.0%) e sul Nove Amadeus con The Cage - Prendi e scappa si ferma al 2.4% pari a una media di 495.000 affezionati.

Per l'approfondimento: su Rai1 i Cinque Minuti di Bruno Vespa raccolgono 4.003.000 spettatori (20.5%); su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti si ferma al 2.3% pari a una media di 467.000 teste; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano raduna 1.010.000 spettatori (5.1%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio conquista 946.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 829.000 spettatori e il 4.0% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo conquista 1.723.000 spettatori (8.4%).