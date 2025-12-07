Tú sí que vales contro Ballando con le stelle: chi ha vinto la serata

Foto: Il Tempo

Marco Zonetti 07 dicembre 2025 a

Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, l'undicesima puntata di Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci conquistare una media di 2.666.000 individui all'ascolto pari al 25.6% di share (Ballando... Tutti in pista: 3.486.000 - 19.9%). Su Canale5 la finale di Tú sí que vales - vinta da Kay La Ferrera - con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, Giulia Stabile e Giovanni Iovino ha totalizzato il 28.3% pari a una media di 3.727.000 affezionati, vincendo la serata e chiudendo in netta crescita (Buonanotte: 1.067.000 - 21.7%).

Quanto agli altri programmi della serata, su La7, In altre parole con Massimo Gramellini ha ottenuto una media di 1.004.000 individui all'ascolto pari al 5.6% di share (In altre parole... Ancora: 487.000 - 3.3%), terzo programma più visto in prime time. Su Rai2, S.W.A.T ha divertito 748.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Rai3 Indovina chi viene a cena con Sabrina Giannini segna una media di 981.000 teste pari al 5.8%. Su Rete4, il film Cry Macho - Ritorno a casa di e con Clint Eastwood ha invece registrato il 2.1% pari a una media di 351.000 spettatori. Su Italia1 il film Il GGG - Il Grande Gigante Gentile di Steven Spielberg ha incollato davanti al piccolo schermo una media di 537.000 persone pari al 3.3%. Su Tv8, 4 Ristoranti ha attirato l'interesse di 327.000 appassionati pari all'1.8% di share. Sul Nove Accordi & Disaccordi con Luca Sommi, Andrea Scanzi e la partecipazione di Marco Travaglio ha segnato il 2.3% pari a una media di 361.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano de Martino raggiunge una media di 4.255.000 affezionati pari al 23.8%, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ha intrattenuto 4.788.000 affezionati pari al 26.8% (Gira La Ruota della Fortuna: 3.734.000 - 21.6%). Quanto all’approfondimento: su Rai2, Tg2 Post con Luciano Ghelfi segna il 2.2% pari a 402.000 spettatori; su Rai3 La Confessione con Peter Gomez conquista il 3.9% pari a una media di 681.000 individui all'ascolto (La Confessione Finale: 578.000 - 3.2%); su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra al timone di 4 di sera Weekend segnano il 4.3% pari a una media di 751.000 telespettatori nella prima parte e il 3.6% pari a 653.000 nella seconda.