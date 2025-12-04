Tutto pronto per "Favole", il brano musicato a cartoon di Lens

Redazione 04 dicembre 2025 a

Classe 1995, Lens è un musicista e cantautore bolognese. Appassionato di musica fin da bambino, ha sempre scritto e arrangiato i propri brani. Oggi a 30 anni - dopo un periodo di pausa forzata causata da un incidente traumatico che gli ha completamente sconvolto la vita, costringendolo a più interventi chirurgici e a un lunghissimo periodo di riabilitazione, da cui e’ uscito con una forza di volontà fenomenale - torna sulla scena musicale con un progetto innovativo e di altissimo livello realizzato a Bologna da Fonoprint, che parla di resilienza, speranza e rinascita. Lens si è affidato al noto manager Sauro Moretti per sviluppare ogni aspetto del progetto “Favole”.



“Ho 30 anni - dice Lens - per molto tempo non sapevo se sarei tornato a cantare, o persino a camminare. L’incidente mi ha travolto, letteralmente: sono stato investito durante un attraversamento, ho riportato fratture in tutto il corpo e un trauma cranico. Sono rimasto in coma quasi due mesi. I medici non davano molte speranze, ma un giorno, mentre mia madre mi teneva la mano e parlava, ho sorriso. Da lì è iniziato il viaggio più difficile e più importante della mia vita.

Non parlavo, ero in sedia a rotelle, non riconoscevo nemmeno i miei genitori. Avevo i tubi in gola, avevo perso la voce. Per un anno non ho potuto nemmeno pensare di fare musica. Ma sette mesi dopo mi sono rimesso a scrivere. Non ero una “vittima della strada”, come dicono: sono ancora qui. E la forza per rialzarmi è arrivata anche da un messaggio vocale di un amico. Lo ascoltai mentre ero ancora tra il sonno e il buio e diceva: “Hai più coraggio di quello che credi.” In quel momento ho sorriso. Ed è stato come tornare nel mondo”.

“Per me le favole - spiega Lens - sono sempre state più reali della realtà. Ci insegnano a credere nell’impossibile, a proteggere i nostri desideri più profondi, a immaginare mondi dove tutto può accadere. La canzone “Favole” nasce da una storia d’amore che ho vissuto: con quella persona mi sembrava di essere davvero dentro una favola. È bello guardarsi così, come due protagonisti che riscrivono il proprio mondo. Lei non è più la mia compagna… e non so se saprà della canzone, forse la sentirà, forse no. Ma la magia è nelle emozioni che viviamo, non nei finali.

Fonoprint e’ anche la mia etichetta discografica ed è stata insieme alla Moretti Management determinante per la mia rinascita. È un progetto che parla di resilienza, speranza e ritorno alla vita. La produzione di Parix Hilton è stata fondamentale: ha trasformato le mie idee in un mondo sonoro che unisce realtà e immaginazione. Il videoclip, diretto da Giuseppe Candita con le animazioni di Tommaso Cherubini, racconta questa fusione: personaggi, illustrazioni, atmosfere che sembrano uscite dai libri che amavo da bambino. Io sono cresciuto nella fantasia: la letteratura fantastica era il mio rifugio. Oggi trasformo quella fantasia in musica. Ho già pronti altri 10 brani. Vorrei essere il primo italiano a utilizzare un fumetto visivo musicato come mezzo per esprimere i propri sentimenti e condividerli col pubblico”.