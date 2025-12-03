Ascolti tv, i risultati della serata. Come sono andati L'altro ispettore, Juventus-Udinese e Belve

Foto: Rai1

Marco Zonetti 03 dicembre 2025 a

Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 la serie L'altro ispettore con Alessio Vassallo conquistare una media di 3.184.000 spettatori pari al 18.0% di share, vincendo la serata. Su Canale5 La Notte nel Cuore raggiunge invece 2.511.000 spettatori pari al 16.5%. Su Rai2 Belve condotto da Francesca Fagnani ha divertito 1.390.000 spettatori pari all'8.9% (presentazione: 963.000 spettatori - 4.4%).

Su Italia1, la Coppa Italia con Juventus-Udinese, che ha visto la vittoria per 2 a 0 dei bianconeri, ha conquistato il 12.8% pari a 2.623.000 appassionati di calcio. Su Rai3, dopo la presentazione (679.000 – 3.1%), Amore Criminale con Veronica Pivetti sigla 776.000 spettatori (4.3%). Su Rete4, dopo la presentazione (526.000 – 2.4%), È Sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer si aggiudica 562.000 spettatori (4.2%). Su La7 DiMartedì con Giovanni Floris conquista 1.278.000 spettatori pari al 7.6% e 414.000 spettatori pari al 7.2% nel segmento DiMartedì Più. Su Tv8 X Factor intrattiene 555.000 spettatori (3.6%) e sul Nove Only Fun – Comico Show ottiene 533.000 spettatori con il 3.1%.

Su Rai1 Affari Tuoi con Stefano De Martino calamita 4.631.000 spettatori (21.0%), mentre su Canale5, La Ruota della Fortuna presentato da Gerry Scotti con Samira Lui diverte 5.743.000 spettatori pari al 26.2%. Su Rai3 , Un Posto al Sole segna 1.525.000 spettatori (7.0%) e sul Nove Amadeus con The Cage - Prendi e scappa si ferma al 2.2% pari a una media di 475.000 affezionati.

Per l'approfondimento: su Rai1 i Cinque Minuti di Bruno Vespa raccolgono 4.349.000 spettatori (21.3%); su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti si ferma al 2.3% pari a una media di 502.000 teste; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano raduna 1.041.000 spettatori (5.1%), Su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio conquista 957.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 679.000 spettatori e il 3.1% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo conquista 1.804.000 spettatori (8.3%).