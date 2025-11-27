Ascolti tv, Gigi e Vanessa contro Montalbano: ecco il risultato. Sempre bene Chi l'ha visto?

Foto: Mediaset

Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono, su Rai1, la replica de Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti segnare 2.636.000 spettatori pari al 17.1% di share, mentre su Canale5 Gigi e Vanessa Insieme con Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada totalizza una media di 2.298.000 spettatori pari al 18.2%. Su Rai2 il film The Equalizer 2 - Senza perdono con Denzel Washington ha divertito 901.000 spettatori pari al 5.5%, mentre su Italia1 il film Fast & Furious - Hobbs & Shaw con Vin Diesel e Jason Statham ha totalizzato 827.000 spettatori pari al 5.4%.

Su Rai3, Federica Sciarelli con Chi l’ha Visto? ha conquistato 1.409.000 spettatori pari al 9.2% (presentazione: 988.000 - 4.9%) Su Rete4, Tommaso Labate con Realpolitik si ferma a 423.000 spettatori pari al 3.4% di share (presentazione: 501.000 - 2.5%).

Su La7 Aldo Cazzullo al timone di Una Giornata Particolare ha siglato 1.014.000 spettatori pari al 6.9%. Su Tv8 la Uefa Champions League con la vittoria dell'Arsenal sul Bayern Monaco per 3 a 1 ha raccolto 550.000 spettatori (3.0%), mentre sul Nove, La Corrida con Amadeus ha calamitato una media di 454.000 spettatori pari al 3.5% (presentazione: 374.000 - 1.9%).

Su Rai1 Affari Tuoi con Stefano De Martino ha raggiunto una media di 4.530.000 spettatori pari al 22.2%. Su Canale5, Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna hanno segnato 5.266.000 spettatori pari al 25.9% (Gira La Ruota della Fortuna: 4.556.000 - 22.5%). Su Rai3 Un Posto al Sole ha siglato 1.426.000 spettatori (6.9%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus ha siglato 530.000 spettatori con il 2.6%.

Per l'approfondimento, su Rai1 i Cinque Minuti di Bruno Vespa hanno totalizzato una media di 3.954.000 spettatori (19.9%); su Rai2, Tg2 Post con Monica Giandotti si è fermato al 2.3% pari a 463.000 teste; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano ha raggiunto 1.105.000 spettatori (5.5%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio ha totalizzato 915.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 717.000 spettatori e il 3.5% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber ha prevalso con 1.765.000 spettatori (8.6%).