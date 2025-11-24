Ascolti tv, tutti pazzi per la Davis. Record Domenica In con l'omaggio a Vanoni

Foto: Rai

Marco Zonetti 24 novembre 2025 a

a

a

Gli ascolti della domenica televisiva vedono, in prime time, su Rai1 il film Non così vicino, con Tom Hanks, conquistare una media di 2.348.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Canale5 la serie turca La notte nel cuore ha invece siglato una media di 2.655.000 spettatori pari a uno share del 17.0%. Su Rai3, dopo la presentazione (1.350.000 – 6.7%), Report con Sigfrido Ranucci conquista una media di 1.607.000 spettatori pari al 9.0% (Report Lab: 964.000 - 4.8%; Report Plus: 1.064.000 - 7.2%).

Su Rai2, il film Il fuoco del peccato con Diane Kruger ha totalizzato 510.000 spettatori pari al 2.7%. Su Italia1 Zelig On ha ottenuto 956.000 spettatori con il 6.5%. Su Rete4 Fuori dal coro con Mario Giordano ha calamitato 717.000 spettatori (5.7%), preceduto dalla presentazione (521.000 - 2.6%). Su La7 il film Caccia a ottobre rosso con Sean Connery ha attirato una media di 303.000 appassionati con l'1.8%%. Sul Nove Che tempo che fa con Fabio Fazio ha divertito 2.145.000 spettatori pari al 12.0% (Presentazione: 1.729.000 - 8.5%; Il Tavolo: 1.146.000 - 10.6%; L'importante è finire: 466.000 - 10.5%).

Su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino conquista una media di 4.166.000 spettatori pari al 20.6% di share (presentazione: 3.763.000 - 18.9%), mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui appassiona invece 5.160.000 spettatori pari al 25.6% (Gira la Ruota della Fortuna: 4.369.000 - 21.5%).

Per l'approfondimento: su Rete4 4 di Sera Weekend con Roberto Poletti e Francesca Barra conquista 659.000 spettatori e il 3.2% nella prima parte e 610.000 spettatori pari al 3.0% nella seconda; su La7 Luca Telese e Marianna Aprile con In Onda siglano invece il 3% pari a 609.000 spettatori.

In fascia pomeridiana, Domenica In con Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno segna il 17.5% pari a 2.399.000 spettatori nella presentazione e raggiunge il record stagionale del 20.0% pari a 2.703.000 nel programma vero e proprio, tutto dedicato alla scomparsa di Ornella Vanoni. A seguire, il tennis con la Coppa Davis calamita una media di 4.052.000 appassionati pari al 24.5% di share. Su Canale5, Amici con Maria De Filippi ottiene il 23.7% pari a una media di 3.152.000 teste, e a seguire Verissimo con Silvia Toffanin conquista il 21.0% pari a 2.627.000 individui all'ascolto, il 18.2% pari a 2.526.000 nei Giri di Valzer e il 15.8% pari a 2.432.000 nei Saluti.