D'Urso vince la serata a Ballando. Il match con Lucarelli: "Scostumata", "Il tuo pubblico?"

La finale di Ballando con le Stelle è sempre più vicina e prosegue la corsa per conquistare la vittoria con sfide e prove da superare sempre più difficili. L’eliminazione della settimana nella puntata di sabato 22 novembre su Rai 1 è toccata alla coppia formata da Nancy Brilli e Filippo Zara, che ha avuto la peggio al ballottaggio contro Rosa Chemical ed Erica Martinelli non senza polemiche. Da segnalare l'incontro tra la "vera" Milly Carlucci e la sua "sosia comica", l'attrice e comica Giulia Vecchio, che ha proposto un'imitazione perfetta nei modi, nel look e nella voce.

Ma chi ha vinto la serata? A dominare la gara sono stati Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca. La coppia ha incantato giuria e pubblico con uno Slowfox impeccabile sulle note di "On an Evening in Roma” e “New York, New York”. Carmelita è sempre favorita per la gara insieme ad Andrea Delogu e Nikita Perotti.

Selvaggia dice che non funziona, infatti non funziona più il suo giochetto.



Nessuno vince in un duello televisivo contro una n1 come Barbara d’Urso.



Hai giocato con la persona sbagliata. GAME OVER#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/aljfOv0hbx — Carmelona5 (@Carmelona5) November 22, 2025

L'ex conduttrice Mediaset come di frequente ha avuto però un botta e risposta al fulmicotone con la giurata Selvaggia Lucarelli. “Barbara perché ti nascondi dietro Pasquale? Perché non rispondi a quello che ti diciamo?” chiede la firma del Fatto. “Rispondere a cosa? Nessuno mi ha chiesto niente” risponde Carmelita. “Barbara D’Urso fa gasligthing”, afferma Lucarelli ironizzando sul fatto che d'Urso a suo dire negherebbe la realtà dei fatti per manipolare l'interlocutore. “Non so cosa dirti, ti ho risposto. Io so cosa vorresti, ma...” ribatte la ex conduttrice di Pomeriggio 5. Lucarelli insiste: “Non è vero che va tutto bene perché sui social hai condiviso delle cose. Hai detto che questo è un purgatorio televisivo. Evidentemente non te la stai vivendo bene”. “Col cuore amici. Io qui sono venuta per ballare, per ascoltare dei giudici che, dovendo giudicare, forse dovrebbero anche evitare di rivelare e scrivere cose continuamente sui concorrenti. Sei scostumata, Selvaggia. E’ tutto molto chiaro per la gente”, chiosa Barbara d'Urso. Selvaggia la punge ancora: “Ma la gente chi? Sei sempre convinta di avere un pubblico che ti sostiene”. La telenovela, di sicuro, è destinata a continuare fino alla finale.