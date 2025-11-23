Ascolti tv, Tú sí que vales contro Ballando con le Stelle: chi ha vinto

Foto: Rai1

Marco Zonetti 23 novembre 2025 a

a

a

Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci conquistare una media di 2.654.000 individui all'ascolto pari al 24.2% di share (Ballando... Tutti in pista: 3.618.000 - 19.9%). Su Canale5 Tú sí que vales con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, Giulia Stabile e Giovanni Iovino hanno totalizzato il 28.8% pari a una media di 4.419.000 affezionati (Buonanotte: 1.921.000 - 26.4%), prevalendo ancora una volta.

Quanto agli altri programmi della serata: su La7, In altre parole con Massimo Gramellini ha ottenuto una media di 1.138.000 individui all'ascolto pari al 6.1% di share (In altre parole... Ancora: 607.000 - 4.0%), terzo programma più visto in prime time. Su Rai2, S.W.A.T ha divertito 656.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Rai3 Indovina chi viene a cena con Sabrina Giannini segna una media di 777.000 teste pari al 4.4% (presentazione: 737.000 - 4.0%). Su Rete4, il film Unstoppable - Fuori controllo con Denzel Washington e Chris Pine ha invece registrato il 2.0% pari a una media di 335.000 spettatori. Su Italia1 il film Il cacciatore e la regina di ghiaccio con Charlize Theron, Chris Hemsworth, Emily Blunt e Jessica Chastain ha incollato davanti al piccolo schermo una media di 697.000 persone pari al 4.1%. Su Tv8, 4 Ristoranti ha attirato l'interesse di 347.000 appassionati pari al 2.1% di share. Sul Nove Accordi & Disaccordi con Luca Sommi, Andrea Scanzi e la partecipazione di Marco Travaglio ha segnato il 2.7% pari a una media di 431.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano de Martino raggiunge una media di 4.272.000 affezionati pari al 22.7%, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ha intrattenuto 4.938.000 affezionati pari al 26.2% (Gira La Ruota della Fortuna: 4.017.000 - 22.3%).

La Ruota dei Campioni conquista la serata. Bene Damilano

Quanto all’approfondimento: su Rai2, Tg2 Post con Luciano Ghelfi segna l'1.9% pari a 359.000 spettatori; su Rai3 La Confessione con Peter Gomez conquista il 4.9% pari a una media di 900.000 individui all'ascolto (La Confessione Finale: 695.000 - 3.7%); su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra al timone di 4 di sera Weekend segnano il 3.9% pari a una media di 707.000 telespettatori nella prima parte e il 2.9% pari a 543.000 nella seconda.