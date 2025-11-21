Ascolti tv, La Ruota dei Campioni conquista la serata. Bene Damilano

Marco Zonetti 21 novembre 2025 a

a

a

Gli ascolti del giovedì televisivo vedono su Rai1 il debutto della terza stagione della fiction Un professore con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi conquistare una media di 3.556.000 spettatori pari al 20.0% di share. Su Canale5, dopo Gira la Ruota dei Campioni (4.603.000 - 22.6%), La Ruota dei Campioni con Gerry Scotti e Samira Lui sigla 5.881.000 spettatori pari al 28.0%, stravincendo la serata (La Ruota della Fortuna, a seguire: 4.013.000 - 25.7%). Su Rai2, Ore 14 Sera con Milo Infante segna 652.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 il film Codice Unlocked - Londra sotto attacco diverte una media di 653.000 individui all'ascolto pari al 3.4% di share. Su Rai3, dopo la presentazione (958.000 – 4.5%), Splendida Cornice con Geppi Cucciari diverte 983.000 spettatori (5.9%). Su Tv8 il film L'uomo sul treno - The Commuter con Liam Neeson ha conquistato una media di 258.000 appassionati pari all'1.4% di share. Sul Nove Save the Dating: Amori in corso intrattiene 324.000 spettatori con l'1.8% (L'Amore non dorme mai: 211.000 - 6.1%).

Ascolti tv, Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada partono bene. Sciarelli una garanzia

Per l'approfondimento: su Rete4, dopo la presentazione (705.000 – 3.0%), Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio totalizza 747.000 spettatori (5.5%), mentre su La7 Piazzapulita condotto da Corrado Formigli si aggiudica una media di 899.000 spettatori pari al 6.4%.

Rai1 vince con il commissario Ricciardi. Gerry Scotti cresce ancora

Su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino sigla una media di 4.457.000 affezionati pari al 21.0% di share; su Rai3 Un Posto al Sole intrattiene 1.459.000 spettatori (6.9%); sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus sigla 456.000 spettatori con il 2.2%.

Per l'approfondimento, su Rai1 i Cinque Minuti di Bruno Vespa conquistano una media di 3.953.000 spettatori pari al 19.9% di share; su Rai2 Monica Giandotti e il suo Tg2 Post si ferma a 484.000 individui all'ascolto pari al 2.3%; Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano raccoglie 1.014.000 spettatori (5.0%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio si aggiudica 916.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 771.000 spettatori e il 3.6% nella seconda; su La7, Otto e Mezzo con Lilli Gruber conquista 1.856.000 spettatori (8.8%).