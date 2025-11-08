Ascolti Tv, Tale e Quale chiude in bellezza. Ottimo risultato per Quarto Grado, bene Crozza

Foto: Rai

Marco Zonetti 08 novembre 2025

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time, su Rai1, la finale di Tale e Quale Show condotta da Carlo Conti - con la vittoria di Tony Maiello - conquistare una media di 3.142.000 spettatori pari al 21.6% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la serie Tradimento sigla invece una media di 2.199.000 spettatori pari al 14.2%. Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero calamita una media di 1.137.000 spettatori pari al 9.0% di share, terzo programma più visto in prime time.

Su Rai2, il film Parker con Jason Statham totalizza una media di 812.000 individui all'ascolto pari al 4.7% di share. Su Rai3, FarWest condotto da Salvo Sottile segna il 3.3% pari a una media di 488.000 teste. Su Italia1 il film King Arthur - Il potere della spada con Jude Law, ha appassionato una media di 725.000 teste pari al 4.4% di share. Su La7, Propaganda Live con Zoro alias Diego Bianchi ottiene una media di 816.000 spettatori pari al 6.2%. Su Tv8 Hanno ucciso l'uomo ragno - La vera storia degli 883 ha radunato 533.000 spettatori con il 3.6%. Sul Nove Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza affiancato da Andrea Zalone ottiene il 5.5% di share pari a 1.001.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano De Martino segna il 22.5% pari a una media di 4.549.000 spettatori, mentre su Canale5, Gerry Scotti affiancato da Samira Lui con La Ruota della Fortuna ne raduna 5.358.000 pari a una percentuale del 26.6%. Su Rai3, Un posto al sole raccoglie una media di 1.327.000 spettatori pari al 6.5%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus raccoglie 519.000 spettatori con il 2.6%.

Per l'approfondimento: su Rai1, i Cinque Minuti di Bruno Vespa si aggiudicano una media di 4.007.000 spettatori pari al 20.8% di share; su Rai2, Tg2 Post con Monica Giandotti ottiene una media di 471.000 spettatori pari al 2.3% di share; su Rai3, Marco Damilano con Il cavallo e la torre ha siglato il 5.7% pari a una media di 1.115.000 teste; su Rete4 Paolo Del Debbio al timone di 4 di Sera ha raggiunto 816.000 spettatori con il 4.2% nella prima parte e 725.000 spettatori con il 3.6% nella seconda; su La7 Otto e mezzo condotto da Lilli Gruber conquista invece una media di 1.595.000 spettatori (7.9%).