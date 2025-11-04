Ascolti tv, la fiction Blanca stacca il Grande Fratello. Giletti, Porro e Augias, chi ha vinto?

Foto: Mediaset

Marco Zonetti 04 novembre 2025

a

a

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono, su Rai1, la terza stagione della fiction Blanca conquistare una media di 4.253.000 spettatori pari al 25.3% di share, stravincendo la serata. Su Canale5 la terza puntata del Grande Fratello condotto da Simona Ventura ha totalizzato una media di 1.893.000 spettatori con uno share del 14.7%. Su Rai2, Lo spaesato con Teo Mammucari ha divertito 660.000 spettatori pari al 3.9% (presentazione 495.000 - 2.4%, Lo spaesato Doc 506.000 - 3.9%). Su Italia1 il film Fast & Furious 5 con Vin Diesel, Paul Walker e Dwayne Johnson ha siglato 914.000 spettatori con il 5.5%.

Per l'approfondimento: su Rai3, dopo la presentazione (962.000 – 4.7%), Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti segna 930.000 spettatori (6.2%), mentre su Rete4 Nicola Porro con Quarta Repubblica totalizza 566.000 spettatori (4.4%); su La7 La Torre di Babele condotto da Corrado Augias ha siglato 810.000 spettatori e il 4.4%.

Su Tv8 la Gialappa's con il GialappaShow ha segnato 485.000 spettatori (4.5%). Sul Nove Little Big Italy ha invece radunato una media di 276.000 spettatori con il 2.1%.

In access prime time, su Rai1, e a seguire Stefano De Martino con Affari Tuoi raggiunge 4.988.000 spettatori (23.5%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.214.000 – 20.5%), Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna totalizzano una media di 5.332.000 spettatori pari al 25.2%.

Per l'approfondimento: Su Rai1 i Cinque Minuti di Bruno Vespa hanno calamitato 3.984.000 spettatori (19.6%), Monica Giandotti su Rai2 con Tg2 Post si è fermata a 543.000 spettatori con il 2.5%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano ottiene 1.039.000 spettatori (5.1%); su Rete4 4 di Sera condotto da Paolo Del Debbio raduna 1.057.000 spettatori con il 5.1% nella prima parte e 963.000 spettatori con il 4.5% nella seconda; su La7 Lilli Gruber con Otto e Mezzo calamita 1.830.000 spettatori (8.6%).