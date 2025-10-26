A Gascon e Garrone il premio "Capri 30th Award"

Foto: Maridì VIcedomini

Andrea Regina 26 ottobre 2025

L’attrice spagnola Karla Sofia Gascon e il regista Matteo Garrone insieme ai produttori Riccardo Tozzi (Cattleya), Nicola Claudio (Rai Cinema), Rita Rusić e l’americana McKenna Marshall hanno ricevuto il premio “Capri 30th Award” in occasione del “Roma Fall Gala - The Producers night” promosso al Palazzo delle Esposizioni in Roma. Un evento speciale per il trentennale del “Capri Hollywood - The International Film Festival”. La kermesse cinematografica di fine anno promossa dall’Istituto Capri Nel Mondo con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania. Una serata nel clou della festa del cinema di Roma, aspettando l’happening per l’industria cinematografica internazionale in programma dal 27 dicembre al 2 gennaio prossimi.

E a celebrare questa ricorrenza significativa insieme al sindaco di Capri Paolo Falco, ai presidenti del festival Tony Petruzzi e Tony Renis e al produttore Pascal Vicedomini sono intervenuti anche gli attori Vince Riotta, Darko Peric, Ronn Moss, Siena Agudong, Marcello Fonte, Letizia Toni, Didi Anderson, Massimo Boldi, Donatella Finocchiaro, Marco Leonardi, Claudia Marchiori, Kaspar Capparoni, Mariana Falace, Daniel McVicar, Elisabetta Pellini insieme ai produttori Roberto Cipullo, Claudio Bucci, Silvio Muraglia, Daniele Gramiccia; ai registi Cinzia TH Torrini, Nunzia De Stefano, Fausto Brizzi, Gianluca Ansanelli, Dennis Dellai, Alessio Della Valle, Valerio Esposito, Massimo Paolucci e Giorgio Verdelli.

E sono tanti i musicisti che hanno accolto nella Capitale il “reuccio dell’Anema e Core” di Capri Gianluigi Lembo per questa piacevole ricorrenza, a cominciare dalla “Paradise Orchestra” di Moreno Conficconi con special guest come Dolcenera, Amedeo Minghi, Claudia Cieli, il tenore Alessandro Liberatore con il mezzo-soprano Sandra Pastrana.

Tra gli altri ospiti accolti: Raffaele Ranucci (AD della Fondazione Musica per Roma), Federico Ekberg e Raffaele Borriello rispettivamente capi di gabinetto del MIMIT e del MASAF, Nicola Corigliano di Intesa Sanpaolo, Daniele Taddei (Presidente degli Studios). E ancora Stefano Sala, Denny Mendez, Fiorenza D’Antonio, Alexia Cozzi, Shaen Teves, Maya Talem, Martina Marotta, Raffaella Modugno, Jenny Campagna, Ludovica Cutuli, Alessandro Capparoni, Francesco Del Gaudio, Natalia Bush, Alessia Fabiani, Beppe Convertini, lo stilista Jamal Taslaq e il costumista Andrea Sorrentino.