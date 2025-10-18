Ascolti tv: Tale e Quale Show leader della serata, volano Quarto Grado e Crozza

Foto: Rai 1

Marco Zonetti 18 ottobre 2025

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time su Rai1 Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti conquistare una media di 2.910.000 spettatori pari al 19.6% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la serie Tradimento sigla invece una media di 2.064.000 spettatori pari al 14.9%. Su Rai2, il film Quelli che mi vogliono morto totalizza una media di 604.000 individui all'ascolto pari al 3.5% di share. Su Rai3, FarWest condotto da Salvo Sottile segna il 3.7% pari a una media di 548.000 teste (presentazione: 450.000 - 2.3%).

Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero calamita una media di 1.269.000 spettatori pari all'8.7% di share. Su Italia1 il film Colombiana con Zoe Saldana, ha appassionato una media di 1.014.000 teste pari al 6.0% di share. Su La7, Propaganda Live con Zoro alias Diego Bianchi ottiene una media di 892.000 spettatori pari al 6.8%. Su Tv8 la replica di Pechino Express - Fino al tetto del mondo ha radunato 446.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza affiancato da Andrea Zalone ottiene il 6.0% di share pari a 1.036.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano De Martino segna il 22.4% pari a una media di 4.834.000 spettatori, mentre su Canale5, Gerry Scotti affiancato da Samira Lui con La Ruota della Fortuna ne raduna 4.783.000 pari a una percentuale del 24.6% (Gira la Ruota della Fortuna: 3.563.000 - 18.8%). Su Rai3, Un posto al sole raccoglie una media di 1.461.000 spettatori pari al 7.5%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus raccoglie 516.000 spettatori con il 3.1%.

Per l'approfondimento: su Rai2, Tg2 Post con Monica Giandotti ottiene una media di 465.000 spettatori pari al 2.4% di share; su Rai3, Marco Damilano con Il cavallo e la torre ha siglato il 7.0% pari a una media di 1.323.000 teste; su Rete4 Paolo Del Debbio al timone di 4 di Sera ha raggiunto 932.000 spettatori con il 5.0% nella prima parte e 796.000 spettatori con il 4.1% nella seconda; su La7 Otto e mezzo condotto da Lilli Gruber conquista invece una media di 1.883.000 spettatori (9.7%).