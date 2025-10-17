Rai, Simona Agnes ai Prix Italia: "Invito a un racconto fedele della realtà contro le fake news"

Foto: Ansa

Luigi Frasca 17 ottobre 2025

"Ritengo che il tema 'Get Real' sia un invito a tutto il mondo dei media qui rappresentato per appropriarsi sempre più di un racconto autorevole, convincente e reale. Un racconto capace di dare voce a chi non ne ha e che sappia confrontarsi con le opportunità e le sfide lanciate dall'innovazione, anche e soprattutto nel campo dell'informazione", afferma la consigliera di amministrazione della Rai, Simona Agnes, in occasione della conferenza stampa di presentazione della 77esima edizione del Prix Italia. "La lotta alle fake news è fondamentale, perché esse sono il peggior nemico della rappresentazione fedele della realtà, del dialogo rispettoso, della dignità della persona umana, dell'inclusione, non da ultimo, della qualità", aggiunge.

Per Agnes sono valori "da far comprendere soprattutto alle giovani generazioni, per dare loro strumenti critici e la capacità di reazione in vista del futuro che saranno chiamate a costruire". Oggi, aggiunge, "ciò che è locale assume una valenza globale, ed è per questo che la Rai mantiene radici solide nelle regioni e nel Paese, pur guardando con determinazione alla dimensione internazionale". "Il Prix Italia ribadisce ancora una volta il ruolo della Rai come servizio pubblico nella promozione della cultura con uno sguardo che attraversa i più diversi media e varca i confini nazionali permettendo l'incontro di mondi, di punti di vista e di sguardi del nostro tempo, soffermando l'attenzione sul confronto che supera i confini dei singoli Stati", afferma ancora Agnes che ha espresso "massima e convinta solidarietà del CdA Rai a Sigfrido Ranucci per il violento e vile attentato di cui è stato vittima. Respingiamo con forza e determinazione ogni tentativo di intimidire chi svolge il proprio lavoro al servizio del pubblico", ha detto a margine della presentazione del Prix Rai a Napoli.