L'ex fidanzata trova la versione "segreta" di Bohemian Rhapsody e i diari di Freddie Mercury

Una versione inedita di "Bohemian Rhapsody" è stata scovata nel libro dei testi di Freddie Mercury. Bozze di altri successi dei Queen e foto dall'archivio privato del cantante britannico di origini iraniane saranno presenti in "A Life in Lyrics", la raccolta di appunti che verrà pubblicata da Mary Austin, ex fidanzata e amica intima del cantante. Il volume conterrà, appunto, una versione di "Bohemian Rhapsody", abbandonata nella stesura finale, e bozze di "Don't Stop Me Now" che potranno rivelare aspetti finora meno conosciuti del celebre frontman dei Queen, che ha dominato le classifiche negli Anni Settanta e Ottanta.

Mercury morì nel 1991 all'età di 45 anni, lasciando in eredità la casa di Londra e una parte del patrimonio ad Austin, insieme a tutto il proprio archivio che spaziava dagli esordi dei Queen alla fine della carriera da solista. "All'inizio del 2023, mentre catalogavo il contenuto di Garden Lodge, questa meravigliosa villa che Freddie mi aveva lasciato - spiega Austin - ho iniziato a sfogliare le carte che io e la mia famiglia avevamo raccolto insieme, rimaste lì per trent'anni". "Ho trovato bozze di testi di Mercury su fogli di carta sparsi e su semplici quaderni a volte completamente differenti dalle liriche poi divenute famose". Gli appunti scritti a mano da Mercury, secondo l'ex compagna, possono offrire "una finestra straordinaria sulla sua mente brillante e creativa". "Sfogliarli - ha sottolineato - mi ha risvegliato molti ricordi del passato, conversazioni, emozioni".

"Spero che condividendo ora i suoi manoscritti si possa far luce sull'incredibile forza creativa del mio caro amico, per il piacere di tutti coloro che lui continua ispirare, anche dopo tutto questo tempo", ha aggiunto Austin, che incontrò Mercury nel 1969. A Natale del 1973 lui le chiese di sposarlo. Tre anni dopo, però, il fidanzamento si ruppe ma i due rimasero amici per tutta la vita. Mary divenne la confidente di Freddy e fu lei a starle vicino quando lui, nel 1987, si ammalò di Aids. Ad Austin il cantante lasciò la metà del patrimonio, stimato in nove milioni di sterline. La pubblicazione di "A Life in Lyrics", che sarà illustrato con immagini provenienti dall'archivio personale di Mercury, è programmata per il 1° settembre del prossimo anno, pochi giorni prima dell'anniversario della nascita dell'artista che avrebbe compiuto 80 anni