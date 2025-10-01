Ascolti tv, Montalbano in replica surclassa Bova. Amadeus sempre impantanato al 2%

Foto: Mediaset

Marco Zonetti 01 ottobre 2025

Gli ascolti del martedì televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica del Commissario Montalbano con Luca Zingaretti raggiungere una media di 2.897.000 spettatori pari al 18.5% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la fiction Buongiorno, mamma! con Raoul Bova ha invece raccolto il 14.4% della platea pari a una media di 2.170.000 individui all'ascolto. Su Italia1 il film The Protégé con Michael Keaton e Samuel L. Jackson si aggiudica una media di 1.008.000 teste pari al 5.8% di share.

Su Rai2 Freeze - Chi sta fermo vince con Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales segna un netto di 606.000 persone all'ascolto pari al 3.8% di share (Presentazione: 261.000 - 1.3%). Su Rai3 il film Io Capitano di Matteo Garrone con Seydou Sarr ha attirato una media di 511.000 appassionati pari al 3.0% di share. Su TV8 le audizioni di X Factor siglano il 5.5% pari a 583.000 appassionati. Su Nove il film È già ieri con Antonio Albanese e Fabio De Luigi ha siglato l'1.6% di share pari a una media di 281.000 spettatori.

Per l'approfondimento: su Rete4, È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer ha ottenuto il 5.2% di share pari a una media di 540.000 spettatori mentre, su La7, diMartedì con Giovanni Floris segna l'8.3% con 1.271.000 teste (diMartedì Più: 482.000 - 9.0%).

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino conquista il 22.2% pari a una media di 4.537.000 affezionati, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui segna il 23.8% con 4.872.000 teste (Gira La Ruota della Fortuna: 4.018.000 - 20.4%). Sul Nove Amadeus con The Cage - Prendi e scappa sigla il 2.0% pari a una media di 412.000 individui all'ascolto.

Per l'approfondimento: su Rai1, Bruno Vespa con i suoi Cinque Minuti ha totalizzato una media di 3.808.000 spettatori pari al 19.7% di share; Rai2, Monica Giandotti con Tg2 Post segna 495.000 spettatori pari al 2.4%; su Rai3, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre totalizza il 5.1% pari a 1.020.000; su Rete4 Paolo del Debbio alla guida di 4 di sera ha raggiunto il 5.5% con 1.087.000 nella prima parte e il 4.3% pari a 878.000 nella seconda; su La7, Otto e mezzo con Lilli Gruber ha ottenuto una media di 1.585.000 spettatori pari al 7.7% di share.