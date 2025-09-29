Ascolti Tv: Balene supera La notte nel cuore. Volano Le Iene

Foto: Mediaset

Marco Zonetti 29 settembre 2025

Gli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 la fiction Balene - Amiche per sempre, con Veronica Pivetti e Carla Signoris, conquistare una media di 2.830.000 spettatori pari al 18.5% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la serie turca La notte nel cuore ha invece siglato una media di 2.383.000 spettatori pari a uno share del 17.5%. Su Italia1 Le Iene con Veronica Gentili e Max Angioni ha ottenuto 1.006.000 spettatori con il 9.0% (presentazione: 850.000 - 4.7%), terzo programma più visto in prime time.

Su Rai3, dopo la presentazione (778.000 – 4.3%), PresaDiretta con Riccardo Iacona ha conquistato una media di 993.000 spettatori pari al 6.1% (PresaDiretta Più: 585.000 - 4.2%). Su Rai2, preceduto da NCIS: Unità Anticrimine (593.000 - 3.3%), NCIS: Origins ha segnato 498.000 spettatori pari al 3.1%. Su Rete4 Fuori dal coro con Mario Giordano ha calamitato 607.000 spettatori (5.1%). Su La7 il film Unfaithful - L'amore infedele, con Diane Lane, Richard Gere e Olivier Martinez ha registrato 342.000 spettatori e il 2.2%. Su Tv8 I delitti del BarLume con Filippo Timi ha segnato 277.000 appassionati con l'1.8%. Sul Nove Enrico Brignano Show ha divertito 562.000 spettatori pari al 3.7%.

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino conquista 4.185.000 spettatori (23.2%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui appassiona invece 4.653.000 spettatori pari al 25.8% (Gira La Ruota della Fortuna: 3.663.000 - 20.6%).

Per l'approfondimento: su Rete4 4 di Sera Weekend con Roberto Poletti e Francesca Barra conquista 855.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 660.000 spettatori pari al 3.7% nella seconda, mentre su La7 In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese segna 1.061.000 spettatori con il 5.9%.