Ascolti tv, Tú sí que vales supera Ballando con le stelle. Tutti i dati

Foto: Rai1

Marco Zonetti 28 settembre 2025

a

a

Gli ascolti e i dati Auditel del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, il debutto della nuova stagione di Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci, calamitare una media di 2.994.000 individui all'ascolto pari al 23.0% di share Su Canale5 l'esordio della nuova edizione di Tú sí que vales con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, Giulia Stabile e Giovanni Iovino hanno totalizzato il 28.5% pari a una media di 4.024.000 affezionati. In sovrapposizione, il talent danzerino di Rai1 sigla 3.208.000 appassionati con il 22.8% mentre lo show di Canale5 ne conquista 4.027.000 pari al 28.6%, vincendo la serata.

Quanto agli altri programmi, su La7 In altre parole con Massimo Gramellini ha ottenuto una media di 971.000 individui all'ascolto pari al 5.8% di share (In altre parole... Ancora: 453.000 - 3.3%), terzo programma più visto in prime time. Su Rai2, il film televisivo Omicidi a Mystery Island ha tenuto con il fiato sospeso 615.000 spettatori pari al 3.8% di share. Su Rai3 la nuova edizione di Sapiens - Un solo pianeta con Mario Tozzi segna media di 448.000 teste pari al 3.0%. Su Rete4, il film Trespass - Sequestrati con Nicolas Cage e Nicole Kidman ha invece registrato l'1.8% pari a una media di 289.000 spettatori. Su Italia1 il film L'era glaciale ha incollato davanti al piccolo schermo una media di 580.000 persone pari al 3.6%. Su Tv8, i 4 Ristoranti di Alessandro Borghese hanno attirato l'interesse di 291.000 appassionati pari all'1.8% di share. Sul Nove Accordi & Disaccordi con Luca Sommi, Andrea Scanzi e la partecipazione di Marco Travaglio ha segnato il 2.3% pari a una media di 340.000 spettatori.

In access prime time, su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ha intrattenuto 4.500.000 affezionati pari al 26.7%. Quanto all’approfondimento: su Rai2, Tg2 Post con Luciano Ghelfi segna il 3.3% pari a 560.000 spettatori; su Rai3 La confessione con Peter Gomez conquista il 4.4% pari a una media di 722.000 individui all'ascolto (Finale: 723.000 - 4.3%); su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra al timone di 4 di sera Weekend segnano il 4.2% pari a una media di 683.000 telespettatori nella prima parte e il 3.6% pari a 615.000 nella seconda.