Ascolti tv, Gerry Scotti vola oltre i 5 milioni. Formigli - Del Debbio, chi ha vinto?

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 25 settembre 2025 vedono, in prime time su Rai1, la serie La ricetta della felicità con Cristiana Capotondi, Lucia Maschino ed Eugenio Franceschini conquistare una media di 3.008.000 spettatori pari al 19.0% di share, vincendo la serata. Su Canale5, la serie La notte nel cuore ha invece radunato una media di 2.308.000 individui all'ascolto pari al 15.7%.

Su Rai2 Ore 14 Sera con Milo Infante ha siglato 688.000 appassionati pari al 5.3% (presentazione: 636.000 - 3.3%). Su Rai3 il documentario Zucchero - Sugar Fornaciari ha ottenuto 881.000 spettatori (5.0%), e su Italia1 la Coppa Italia con la vittoria del Torino sul Pisa per 1 a 0 ha calamitato 816.000 spettatori (4.5%).

Per l'approfondimento: su Rete4 Dritto e rovescio condotto da Paolo Del Debbio ha totalizzato 848.000 teste con il 6.8% e su La7 PiazzaPulita con Corrado Formigli ha totalizzato una media di 820.000 individui all'ascolto pari al 6.3% di share. Su Tv8 la UEFA Europa League con la sconfitta del Salisburgo contro il Porto per 1 a 0 ha divertito 171.000 spettatori (0.9%) e sul Nove Comedy Club ha intrattenuto 352.000 spettatori con il 2.1%.

In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano De Martino ha registrato una media di 4.332.000 spettatori (21.9%), mentre Gerry Scotti e Samira Lui al timone de La Ruota della Fortuna, su Canale5, hanno divertito 5.807.000 spettatori pari al 25.7% (Gira La Ruota della Fortuna: 4.235.000 - 22.2%). Sul Nove Amadeus con The Cage – Prendi e Scappa ha divertito una media di 536.000 spettatori pari al 2.7%.

Per l'approfondimento: su Rai2, Tg2 Post con Monica Giandotti sigla il 2.8% pari a una media di 561.000 teste; su Rai3 Marco Damilano con Il cavallo e la torre totalizza il 5.2% pari a una media di 978.000 individui all'ascolto; su Rete4 Paolo Del Debbio con 4 di Sera News hanno segnato una media di 1.083.000 spettatori pari al 5.7% nella prima parte e di 991.000 pari al 5.0% nella seconda; su La7 Lilli Gruber con Otto e mezzo ha registrato una media di 1.559.000 teste con il 7.9%.