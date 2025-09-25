Barbara d'Urso senza freni alla conferenza di Ballando con le stelle. Ecco cosa dice sul passato...

Foto: La Presse

"Vorrei evitare di parlare del passato. Le vere motivazioni usciranno fuori un giorno, non adesso". Parla Barbara d'Urso, ex regina degli ascolti del Biscione, oggi senza un programma tutto suo, che riparte da concorrente di Ballando con le stelle. Le sue parole sembrano uno Tsunami. "Per anni ho seguito quello che l'azienda per cui ho lavorato per tantissimi anni mi chiedeva. C'era un lavoro di squadra totale. A Ballando sarò me stessa, la Rai e il programma mi chiedono di ballare. Lì avevo una corazza, dovevo interpretare quel ruolo, che mi andava bene", dice alla conferenza stampa di presentazione negli studi romani. La d'Urso, per diversi mesi, vivrà nella Capitale per ballare ed allenarsi. Per ricominciare una nuova vita televisiva.

Tra le polemiche delle ultime settimane c'è anche il cachet, che sarebbe stellare. Condizionale d'obbligo. Ma la d'Urso fa chiarezza. E dice: "Si è parlato di un cachet astronomico, facendo passare che io sono qui perché prendo tanti soldi. Questo è molto lontano dalla realtà. Ho accettato, come tutti gli altri, il cachet che mi è stato proposto. Sono qui per la voglia di mettermi in gioco e non per altri motivi".

Riparte. Palla al centro. Anzi, forse meglio dire: adesso scende in pista. Alla conferenza stampa riavvolge il nastro ed è molto emozionata. "Sono caduta e mi hanno fatto cadere, ma ora riparto con coraggio. La mia partecipazione a Ballando con le Stelle non è un ripiego, io sono orgogliosa di essere qua. Psicologicamente è difficile: sono stata abituata a gestire situazioni, a condurre, decidere, scegliere, sono abituata ad essere a Milly Carlucci di un programma "entrare in un posto dove sono gestita, dove gli altri decidono per me e dovermi affidare alle altre persone, a Milly in primis, è stato difficile per me, ma anche coraggioso. Sono caduta e mi hanno fatta cadere, questo succede nel lavoro, in amore e in tutto. Sono stata zitta e ferma per un bel po'. Ora riparto con coraggio e magari farò capire agli altri che non sono quella che pensano", conclude.