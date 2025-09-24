Simona Ventura e il marito Terzi minacciati di morte da uno stalker: "Denunciato"

Foto: La Presse

Rosa Scognamiglio 24 settembre 2025

“Denunciato! Adesso grazie alle fantastiche professionalità della Polizia Postale sapremo chi sei e conosceremo la tua faccia”. Così Giovanni Terzi, il marito di Simona Ventura, ha raccontato sui social di aver denunciato lo stalker che da tre anni minacciava di morte lui e la moglie. “Sono 3 anni che minacci di morte me e Simona Ventura. Tre anni in cui hai detto (mandandomi messaggi in privato) le peggio cose. - si legge nel post pubblicato sul profilo Instagram del celebre scrittore e giornalista - Adesso basta, che la Giustizia faccia il suo corso e, ad ognuno di voi che subisce messaggi e minacce simili, denunciate, non abbiate mai paura”.

La denuncia

A finire nel mirino dello stalker sarebbe stata soprattutto Simona Ventura, anche se le minacce non avrebbero risparmiato neanche il consorte. Ospite a “Dentro la notizia”, il programma di cronaca e attualità condotto da Gianluigi Nuzzi, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, Terzi ha confermato che la Polizia Postale è al lavoro per risalire all’identità del molestatore. Quest’ultimo avrebbe inviato centinaia di messaggi vocali alla coppia: “Mi inviava messaggi in direct. - ha spiegato il giornalista - È stata un’escalation, un crescendo di minacce”.

I messaggi choc

Nel corso della trasmissione è stato svelato il contenuto di alcuni audio. Le minacce indirizzate alla conduttrice sono a dir poco agghiaccianti: “Si ricordi di dire a quella pu….., mi…… che corrisponde al nome di Simona Ventura, che è una psicopatica, assassina e anche maligna, molto maligna. - dice lo stalker rivolgendosi a Terzi - Lei, che è succube e vittima della sua setta di merda, quella stessa setta che poi ha abbracciato”. E ancora: “Si ricordi di dirle che è lei che aveva dei problemi mentali e sarà sempre lei a pagare”. E infine: “Io voglio dannatamente la loro sconfitta, che sia anche quella che la chiude in una bara. Le dica che c’è gente che la vuole morta, per primo io”.