Ciao Maschio 7, Morgan asfalta Mengoni: "Se non lo avessi scoperto io non esisterebbe. Irriconoscente"

Gianni Di Capua 20 settembre 2025

‘’Io sono marginalizzato da tutto il sistema, nonostante i successi che ho avuto. Adesso è uscito un film di cui ho fatto le musiche, che è un documentario, ha vinto 47 festival in tutto il mondo, è arrivato al primo posto a Los Angeles, Toronto, Londra, ovunque, non ne ha parlato nessuno. Per esempio Marco Mengoni esiste perché l'ho scoperto io, non l'ha mai detto nessuno e non lo dicono. Mengoni se non ci fossi stato io non esisterebbe, cioè Marco Mengoni, Noemi, Michele Bravi, tutti quei talenti li ho lanciati io. Marco Mengoni era un ragazzino su cui nessuno avrebbe investito e io invece l'ho capito.



Così Morgan ospite di Nunzia De Girolamo nella puntata in onda oggi Sabato 20 Settembre dalle 17.10 su Rai1. ‘’Mengoni è stato riconoscente? Per niente, perché il sistema non è riconoscente, lui poverino non può esserlo, perché è attorniato da gente che rema contro’’. ‘’Se potessi rinascere - continua Morgan - vorrei essere Jovanotti per fargli fare cose migliori. Sfruttare occasione di avere tutto il suo pubblico, per fargli fare musica intelligente. Lui è furbo, si schiera e non si schiera. È molto furbo, cavalca tutte le epoche. Si trasforma’’.

