Monica Setta e lo scoop a "Storie di donne al bivio weekend": il video inedito del matrimonio

Foto: Rai

Francesco Fredella 18 settembre 2025 a

a

a

Grande ripartenza per Monica Setta, la giornalista e conduttrice Rai che conduce "Storie di donne al bivio". E nella puntata di sabato, secondo rumors che sono giunti alle nostre orecchie, si parlerà di Alma Manera e del direttore di Rai sport Paolo Petrecca:i due si sono sposati l'11 settembre scorso. Nella puntata di "Storie di donne al bivio weekend" e Monica Setta - alle 15. 30 su Rai 2 - racconterà quelle nozze con un video in esclusiva. Bouquet di fiori per Alma che rivelerà il primo bacio con Petrecca e il veloce viaggio di nozze alle terme di 48 ore. "Io e Paolo ci siamo innamorati improvvisamente e in meno di un anno ci siamo sposati", confida la Manera a Monica Setta. Nella stessa puntata a tema "matrimoni" Monica ospita Matilde Brandi e Francesco Tafanelli, che annunciano il rinvio della data di nozze fissata inizialmente per il 25 gennaio. "In quei giorni saremo all 'estero per' lavoro" dicono i futuri sposi. "Ci sposeremo in bianco con due riti e lo faremo entro giugno 2026", anticipa Matilde Brandi.