Ascolti tv, Pieraccioni batte Elisa. Riparte bene Dritto e Rovescio

Gli ascolti del giovedì televisivo vedono, in prima serata su Rai1, il film in prima visione Pare parecchio Parigi di e con Leonardo Pieraccioni, affiancato da Chiara Francini e Nino Frassica, raccogliere una media di 2.333.000 spettatori pari al 15.4% di share, vincendo la serata. Su Canale5, il concerto di Elisa a San Siro ha conquistato invece una media di 1.454.000 individui all'ascolto pari al 12.0%. Su Italia1 il film The Plane con Gerard Butler ha calamitato 1.394.000 spettatori (9.1%), terzo programma più visto in prima serata. Per l'approfondimento: su Rai2 Ore 14 Sera con Milo Infante ha siglato 648.000 appassionati pari al 5.5%; su Rete4 il ritorno di Dritto e rovescio condotto da Paolo Del Debbio - con un'intervista al vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini - ha totalizzato 847.000 teste con il 7.5%; su La7 la ripresa di PiazzaPulita con Corrado Formigli ha totalizzato una media di 738.000 individui all'ascolto pari al 6.3% di share.

Su Rai3 il documentario La nostra magnifica ossessione. Bernardo Bertolucci e la sua generazione ha ottenuto 237.000 spettatori (1.5%); su Tv8 il film Men in Black: International con Chris Hemsworth ha divertito 290.000 spettatori (1.9%) e sul Nove Giuseppe Giacobazzi con Il Pedone ha intrattenuto 406.000 spettatori con il 2.8%. In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano De Martino ha registrato una media di 4.052.000 spettatori (21.7%), mentre Gerry Scotti e Samira Lui al timone de La Ruota della Fortuna, su Canale5, hanno divertito 4.759.000 spettatori pari al 25.4% (Gira La Ruota della Fortuna: 3.796.000 - 21.4%). Sul Nove Amadeus con The Cage – Prendi e Scappa ha divertito una media di 419.000 spettatori pari al 2.2%.

Per l'approfondimento: su Rai2, Tg2 Post con Monica Giandotti sigla il 2.5% pari a una media di 481.000 teste; su Rai3 Marco Damilano con Il cavallo e la torre totalizza il 5.3% pari a una media di 959.000 individui all'ascolto; su Rete4 Paolo Del Debbio con 4 di Sera News hanno segnato una media di 934.000 spettatori pari al 5.2% nella prima parte e di 725.000 pari al 3.8% nella seconda; su La7 In Onda condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha registrato una media di 1.245.000 teste con il 6.7%.