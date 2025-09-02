Ascolti tv, Dentro la Notizia, Avanti un altro! e Quarta Repubblica: come va la ripresa dei programmi

Marco Zonetti 02 settembre 2025 a

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, lunedì 1 settembre 2025, vedono in prime time su Rai1 il film Champagne - Peppino Di Capri con Francesco Del Gaudio totalizzare una media di 1.442.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Canale5 Cornetto Battiti Live - Best Of con Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis ha invece conquistato 1.429.000 spettatori con uno share del 13.3%. Su Rai2 la serie Squadra Speciale Cobra 11 ha segnato 838.000 spettatori pari al 5.5%.

Per l'approfondimento: su Rai3, l'ultima puntata di Filorosso con Manuela Moreno ha calamitato 592.000 spettatori con il 4.5% (presentazione: 738.000 - 4.2%), mentre su Rete4 il ritorno di Nicola Porro con Quarta Repubblica ha siglato una media di 599.000 spettatori (5.0%).

Su Italia1, la serie Chicago P.D. con Jason Beghe ha appassionato una media di 1.058.000 individui all'ascolto pari al 7.2% di share. Su La7 il film Insider - Dentro la verità con Al Pacino e Russell Crowe ha raggiunto 479.000 spettatori pari al 3.5%. Su Tv8 RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 ha ottenuto 297.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Little Big Italy con Francesco Panella ha siglato 696.000 spettatori con il 4.5%.

In access prime time, su Rai1, Techetechetè ha conquistato 2.687.000 spettatori (14.7%), mentre Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna, su Canale5, hanno ottenuto 4.878.000 spettatori pari al 26.6% (Gira La Ruota della Fortuna: 4.228.000 - 23.8%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus ha divertito 644.000 spettatori con il 3.5%.

Per l'approfondimento: su Rai2, Tg2 Post condotto da Monica Giandotti ha ottenuto il 2.6% pari a una media di 475.000 spettatori; su Rete4 4 di Sera News ha raggiunto 705.000 spettatori e il 4.0% nella prima parte e 604.000 spettatori e il 3.2% nella seconda; su La7 In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese ha siglato 1.092.000 spettatori (5.9%).

Su Rai1 Reazione a catena con Pino Insegno ha ottenuto il 21.5% con 2.326.000 teste nel segmento L'Intesa vincente e il 25.4% con 3.580.000 nel programma vero e proprio, mentre su Canale5 il ritorno di Avanti un altro! con Paolo Bonolis e Luca Laurenti segna il 14.3% pari a 1.353.000 appassionati nel segmento Avanti il primo! e il 15.6% pari a 1.983.000 nel programma vero e proprio.

Nel pomeriggio di Rai1, Greta Mauro e Gianluca Semprini con Estate in diretta hanno totalizzato il 13.4% pari a 936.000 spettatori nella presentazione e il 14.7% con 1.151.000 individui all'ascolto nel segmento principale. Su Canale5, l'esordio del programma Dentro la notizia condotto da Gianluigi Nuzzi ha siglato invece il 18.2% pari a 1.227.000 spettatori nella prima parte, il 16.0% con 1.220.000 nella seconda e il 14.0% pari a 1.210.000 nei Saluti.