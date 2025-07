Ascolti tv, chi domina la guerra delle repliche. Vola Quarto Grado

Marco Zonetti 19 luglio 2025 a

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica del concerto-evento Semplicemente Fiorella con Fiorella Mannoia conquistare una media di 2.057.000 spettatori pari al 17.8% di share, vincendo nettamente la serata. Su Canale5 la replica della serie Vanina - Un vicequestore a Catania con Giusy Buscemi sigla invece una media di 1.137.000 teste con uno share del 10.0%. Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero - con gli sviluppi sul caso di Garlasco - ha totalizzato una media di 1.115.000 teste (11.5%), sale sul podio dei più visti ed il secondo programma più seguito in prime time in percentuale. Su Rai2 il documentario The Americas ha segnato 652.000 spettatori pari al 5.0%. Su Rai3 il film Questione di karma con Fabio De Luigi ed Eio Germano ha radunato 691.000 individui all'ascolto e il 5.3%. Su Italia1 la tredicesima stagione di Chicago Fire con Dermot Mulroney ha debuttato segnando una media di 759.000 spettatori pari al 5.8%. Su La7 100 Minuti con Corrado Formigli e Alberto Nerazzini ha raccolto 472.000 spettatori pari al 3.7%. Su Tv8 Italia's Got Talent - Best of ha radunato 319.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove I migliori Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza affiancato da Andrea Zalone ha siglato 220.000 individui all'ascolto (1.7%).

Vola Zona Bianca con Garlasco, bene La Ruota della Fortuna di Scotti

In access prime time su Rai1 Techetechetè Top Ten con Bianca Guaccero segna una media di 2.283.000 spettatori (15.8%), soccombendo ancora una volta a Gerry Scotti affiancato da Samira Lui, che su Canale5 con La Ruota della Fortuna radunano 3.369.000 spettatori pari al 23.4% di share. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus raccoglie 484.000 spettatori con il 3.4%. Su Rai3 Un posto al sole conquista l'8.8% pari a una media di 1.273.000 irriducibili appassionati. Per l'approfondimento: su Rai2 Monica Giandotti con Tg2 Post raduna il 3.3% pari a una media di 476.000 individui all'ascolto; su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra al timone di 4 di Sera News raggiungono 739.000 spettatori e il 5.3% nella prima parte e 719.000 spettatori e il 4.9% nella seconda; su La7 Marianna Aprile e Luca Telese al timone di In Onda conquistano una media di 874.000 spettatori (6.0%).