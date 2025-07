Ascolti tv, La notte nel cuore contro la Partita del cuore, chi vince? Bene Brignano

Marco Zonetti 16 luglio 2025 a

Gli ascolti del martedì televisivo vedono in prime time su Rai1, La partita del cuore condotta da Eleonora Daniele - con la vittoria dei Cantanti per 8 a 6 contro i Politici - conquistare 1.838.000 spettatori pari al 15.0% di share. Su Canale5 la serie turca La notte nel cuore ha calamitato il 17.0% della platea pari a una media di 2.005.000 individui all'ascolto, vincendo la serata. Su Rai2 lo show Tutto suo padre... e anche un po' sua madre con Enrico Brignano segna un netto di 766.000 persone all'ascolto pari al 6.1% di share. Su Rai3 Kilimangiaro on the road con Camila Raznovich ha attirato una media di 706.000 individui all'ascolto pari al 4.9% di share (presentazione: 576.000 - 3.6%). Su Italia1 lo show Max Working - Lavori in corso con Max Angioni debutta con una media di 684.000 teste pari al 5.2% di share. Su Tv8 il film I mercenari - The Expendables con Sylvester Stallone, Jason Statham e Dolph Lundgren ha siglato il 2.5% di share pari a una media di 354.000 spettatori. Sul Nove il documentario Chi ha ucciso Michael Jackson? ha ottenuto un netto dell'1.9% di share pari a una media di 275.000 spettatori.

Per l'approfondimento: su Rete4, È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer si è aggiudicato il 5.2% di share pari a una media di 573.000 spettatori. Su La7, In Onda - Prima Serata con Marianna Aprile e Luca Telese - fra gli ospiti Elly Schlein, segretaria del Pd, e Roberto Saviano - ha trattenuto davanti al piccolo schermo una media di 748.000 spettatori pari al 5.1% di share. In access prime time, su Rai1, Techetechetè Top Ten con Bianca Guaccero ha conquistato il 19.1% della platea con una media di 3.023.000 individui all'ascolto, mentre su Canale5, La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui segna il 21.7% con 3.440.000 affezionati. Su Rai3, Un posto al sole ha attirato una media di 1.265.000 irriducibili pari all'8.0% di share. Sul Nove Amadeus con The Cage - Prendi e scappa sigla il 3.2% pari a una media di 498.000 affezionati. Per l'approfondimento: su Rai2 Monica Giandotti con Tg2 Post segna il 3.5% pari a 552.000 individui all'ascolto, e su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra alla guida di 4 di sera News hanno raggiunto il 5.4% con 825.000 nella prima parte e il 4.9% pari a 786.000 nella seconda; su La7, In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese ha ottenuto una media di 1.095.000 spettatori con il 7.0% di share.