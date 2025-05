Belve, Lunetta Savino si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Con le mie gambette..."

27 maggio 2025 a

a

a

Francesca Fagnani ha affilato gli artigli ed è pronta a ospitare nello studio di Belve altri tre, attesissimi, ospiti. Tra questi anche Lunetta Savino, la "regina delle fiction" che ha fatto appassionare numerosi telespettatori con i personaggi ai quali ha dato corpo e voce. Nello studio della trasmissione, come si apprende dalle anticipazioni, l'attrice "solare nonostante il nome che devo allo Sputnik" ha ripercorso la sua lunga e brillante carriera e si è tolta anche qualche sassolino dalla scarpa: "Il cinema italiano non dà molto spazio alle donne, la televisione molto di più", ha detto, ammettendo di non aver avuto "né padrini, né protettori" e di avercela fatta con le sue "gambette".

Gerri supera Il Volo. Giletti, Porro, Formigli: chi vince il duello

"Lo dice perché ha visto invece che nel suo ambiente andava diversamente?", ha chiesto Fagnani. "Purtroppo, a volte, le attrici per emergere e avere dei ruoli importanti, essendo brave, hanno dovuto aspettare di essere fidanzate col regista o con il produttore, qualcuno insomma che costruisse il personaggio giusto". Per Savino comunque "i primi passi per entrare nel mondo spettacolo li fai meglio se hai le gambe lunghe". Nel corso della chiacchierata a Belve, Savino ha confessato poi di avere un cattivo rapporto con le scene erotiche. "Anche i baci non li sopporto sul set", ha scandito con schiettezza. Quando Fagnani ha indagato sui partner sul set della sua ospite, lei non si è tirata indietro e ha raccontato: "Brignano pessimo, un buon baciatore è stato Solfrizzi. E Massimo Ghini una volta sul set ha voluto un bacio bacio...".