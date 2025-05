Rosa Chemical e il bacio con Fedez: "Preparato a tavolino, Ferragni non lo sapeva"

06 maggio 2025 a

Rosa Chemical riapre uno dei capitoli più dolorosi della storia di Fedez e Chiara Ferragni tornando sul bacio della discordia che, a Sanremo 2023, catalizzò l'attenzione di tutti i media e scatenò un'importante frattura nella ex coppia Ferragnez. "Sì, era studiato a tavolino", ha confessato il rapper Manuel Franco Rocati del bacio dato al cantante di Rozzano al centro del teatro Ariston e alla fine di una delle sue esibizioni. Rosa Chemical lo ha confessato nell'ultimo episodio del podcast Mondo Cash, in cui ha rimesso insieme i pezzi e spiegato quello che non si è mai saputo della scena del Festival rimasta nella storia.

L'idea del bacio, si viene a sapere, è nata per scherzo ed è stata pensata in uno scambio nel corso di quello che allora era il podcast di Fedez e Lui Sal. "Sono in prima fila, vieni a darmi un bacio", aveva detto il rapper di Rozzano a Rosa Chemical a Muschio Selvaggio. "E io sono andato", ha confessato ora Manuel Franco Rocati. Ignara di quanto sarebbe poi accaduto sul palco, invece, Chiara Ferragni, che proprio in quell'edizione era co-conduttrice della kermesse. L'imprenditrice digitale "non lo sapeva", ha ribadito l'artista. "Lo so, mi è scappato. Ma questo è il Festival dell’amore e mi è venuto all’improvviso", aveva invece affermato a caldo.