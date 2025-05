Belve, "non sa come mi chiamano?": la confessione di Preziosi sulle scene piccanti

06 maggio 2025 a

a

a

Francesca Fagnani sta affilando gli artigli per la puntata di Belve che andrà in onda stasera e in rete già spuntano le prime anticipazioni di alcune delle scene esilaranti che verranno trasmesse. Tra le tre prede che concederanno confessioni, anche l'attore Alessandro Preziosi. "Con le scene sexy come se la cava?", ha domandato la giornalista, rendendo subito il clima rovente. "Non ha saputo come mi chiamano? Mi chiamano Olé", ha risposto lui ridendo. Un'intervista, quella fatta dalla conduttrice, che ha presentato al pubblico un ritratto inedito del personaggio, che si è anche lasciato andare a dichiarazioni inattese.

Cè la data della stagione finale di Squid Game: quando esce, ecco il trailer

Il nomignolo 'olè' "per la rapidità?": così Fagnani ha punzecchiato la conduttrice. "No! Olé, proprio un guizzo. Io nelle scene di sesso sono un guizzante", ha risposto Preziosi, che si è definito "bello strafottente" e "un sano provocatore". "A chi non piace, non piace perché?", ha chiesto allora la padrona di casa. "Perché mi puzza l'alito!", ha replicato l'attore lasciando di sasso l'interlocutrice, aggiungendo però subito un sorriso: "Sto scherzando!".

La fiction Gerri doppia Maria Corleone. Duello tra Gregoraci e Gialappa's: chi ha vinto

Il successo, che è arrivato con prepotenza e improvvisamente, "mi ha permesso di essere più libero nelle scelte professionali. Se potessi tornare indietro, non lo rifarei. In realtà lo rifarei perché poi è nata una figlia meravigliosa", ha ammesso Preziosi parlando del suo personaggio in Elisa di Rivombrosa e della relazione con Vittoria Puccini. "Ha avuto tutto quello che voleva dalla carriera fin qui oppure manca qualcosa?", ha domandato ancora Fagnani. "Sicuramente mi mancano le collaborazioni importanti", con dei registi "che stimo moltissimo".