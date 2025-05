Squid Game, c'è la data della stagione finale: quando esce l'ultima della serie tv da record

06 maggio 2025 a

a

a

La terza e ultima stagione di 'Squid Game' si avvicina e il teaser trailer appena rilasciato offre ai fan un primo sguardo al drammatico capitolo conclusivo della serie più popolare di sempre su Netflix, in arrivo il 27 giugno. 'Squid Game' continua a essere il titolo più visto di sempre su Netflix e a conquistare il pubblico globale, battendo numerosi record. La seconda stagione, uscita a dicembre 2024, ha infatti registrato il record di visualizzazioni più alto nella prima settimana di debutto e, in soli tre giorni, è entrata nella classifica dei contenuti Non-English TV più popolari, posizionandosi attualmente al secondo posto con 192,6 milioni di visualizzazioni, subito dopo la prima stagione (265,2 milioni).

Video su questo argomento Bonolis e il retroscena a sorpresa su De Martino: "Lo volevo come mio sostituto. Poi..."

Riprendendo dalla sconvolgente conclusione della seconda stagione, i nuovi episodi catapultano Gi-hun (Giocatore 456) nuovamente al centro dei giochi, deciso a smantellarli una volta per tutte. Ancora tormentato dal tradimento e dalla perdita del suo alleato più caro, Jung-bae (Giocatore 390), Gi-hun dovrà affrontare nuovi pericoli - tra cui il Front Man, che ha scioccato tutti infiltrandosi nella ribellione travestito da Giocatore 001. Il teaser trailer si apre con le guardie in tuta rosa che trasportano una scatola nera, le stesse utilizzate come bare per i giocatori eliminati, verso l'area di riposo dei giochi. Incuriositi e spaventati, i partecipanti si avvicinano e aprono la scatola, trovando al suo interno Gi-hun. Mentre si risveglia, gli spettatori vengono proiettati all'inizio di un nuovo gioco. Una gigantesca macchina di chewing gum distribuisce palline rosse e blu, simboli dei destini che determineranno la prossima sfida.

"Un film con mio padre?", la risposta di Leo Gassmann spiazza tutti

Fanno ritorno alcuni volti noti: il Front Man, il detective Hwang Jun-ho, e i giocatori Myung-gi (333), Dae-ho (388), Hyun-ju (120), Yong-sik (007), Geum-ja (149), Jun-hee (222), Min-su (125), Nam-gyu (124) e la guardia rosa No-eul. Sul finale, la tensione cresce e si chiude con l'eco misteriosa del pianto di un bambino. Il regista Hwang Dong-hyuk, che ha fatto la storia alla 74esima edizione dei Primetime Emmy diventando il primo asiatico a vincere il premio per la miglior regia di una serie drammatica, è ancora una volta al timone della serie come regista, sceneggiatore e produttore.