Rai, accordo sulle nomine dei direttori: Petrecca a Rai Sport, Zurzolo al suo posto a Rainews 24

17 marzo 2025 a

a

a

Accordo trovato sulle nomine Rai. Secondo quanto svela l’Agi, la maggioranza ha raggiunto un’intesa sui nomi delle direzioni dei Tg in vista del Cda che si terrà giovedì 20 marzo e che dovrebbe dare il via libera. Alla guida di Rainews 24 andrà Federico Zurzolo al posto di Paolo Petrecca che approderà a Rai Sport. Nicola Rao guiderà il Giornale Radio dal mese di luglio, quando Francesco Pionati andrà in pensione. Saranno confermati invece Roberto Pacchetti alla direzione della Tgr e Pierluca Terzulli al Tg3. A Rai Italia andrà Maria Rita Grieco, attuale vicedirettrice del Tg1, e prenderà il posto di Fabrizio Ferragni. Andrea Sassano, direttore di Rai Teche dovrebbe prendere il posto di Flavio Mucciante alla Radiofonia.