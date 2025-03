Pietro Genuardi, addio all'amato attore de "Il Paradiso delle Signore"

Carmen Guadalaxara 14 marzo 2025 a

Ciao Armando. Pietro Genuardi, uno dei volti più riconoscibili de "Il Paradiso delle Signore", la soap in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, è morto oggi a causa di una leucemia. Il suo personaggio, il capo magazziniere Armando Ferraris, presente nel cast a partire dalla seconda stagione, era molto amato dal pubblico per la sua etica del lavoro inflessibile e la dolcezza che lo contraddistingue. L’attore aveva voluto condividere la sua malattia con un annuncio, ad ottobre, che aveva spiazzato tutti: “È trascorso un mese da quando ho incontrato all'inaugurazione a palazzo Velli tutti voi durante l'apertura della mostra dedicata al Paradiso delle Signore. Poi sono scomparso dai radar. Purtroppo sono vittima di una patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà a conclusione il trapianto di midollo”.

Genuardi aveva concluso il messaggio con l'ottimismo che l'ha reso uno dei protagonisti della fiction più amati dal pubblico: “Sarà lunga ma l'amore di mia moglie Linda, di mio figlio Jacopo e di mio padre con una buona dose di preghiera e i protocolli medici tornerò più in forza di prima. Grazie a ognuno di voi, devo assolutamente vivere almeno altri trenta anni perché voglio stringervi uno per uno e se Dio vorrà manterrò la promessa”. Purtroppo non ce l’ha fatta. Classe 1962, Genuardi, si era diplomato alla prestigiosa scuola del Piccolo Teatro di Milano nel 1987. Al cinema ha collaborato con Carlo Verdone ne "Il bambino e il poliziotto" e ha recitato in tre film prodotti da Dario Argento. Ovviamente, il grande pubblico lo ha conosciuto e amato soprattutto per i suoi ruoli nelle fiction televisive: prima in "Vivere" (1999-2000) nel ruolo di Michele Nanni, poi nella longeva soap opera "CentoVetrine", dove dal 2001 al 2014 ha interpretato il personaggio di Ivan Bettini. Dal 2020 era entrato nel cast de "Il Paradiso delle Signore”. Il magazziniere dal cuore d’oro come l’hanno definito sui social.