Ascolti tv, "Che Dio ci aiuti" sbanca tutto. Per l'informazione bene Del Debbio e Vespa

Marco Zonetti 14 marzo 2025 a

a

a

Il giovedì sera televisivo vede, in prima serata, la fiction Che Dio ci aiuti con Francesca Chillemi e Giovanni Scifoni vincere ancora, e stavolta con una media di 3.763.000 spettatori pari al 21.4% di share, in crescita rispetto a sette giorni fa. Su Canale5, il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini - affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, con la partecipazione di Rebecca Staffelli - conquista invece il 14.8% con una media di 1.913.000 appassionati, in calo rispetto a sette giorni fa (Grande Fratello Live: 554.000 - 16.5%). Su Rai2, il programma Detectives - Casi risolti e irrisolti con Pino Rinaldi ha attratto una media di 609.000 telespettatori pari al 3.7%. Su Rai3 Geppi Cucciari con il suo show Splendida cornice segna una media di 1.010.000 fedelissimi pari al 6.1% di share (presentazione 4.9% - 1.046.000).

Duello serrato tra Rai1 e Canale 5. Vola Chi l'ha visto?, convince Rocco Schiavone

Su Italia1, Jurassic World con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard e Ty Simpson ha richiamato 1.024.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Rete4 Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio - con ospite, fra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa - ha informato 951.000 persone pari al 6.7% di share, mentre su La7 Piazza pulita condotto da Corrado Formigli - che ha intervistato, fra gli altri, il presidente de M5s Giuseppe Conte - ha raggiunto il 6.3% con 915.000 spettatori. Su Tv8 la UEFA Europa League, con la vittoria del Manchester United per 4 a 1 contro la Real Sociedad, ha calamitato una media di 667.000 appassionati pari al 3.3% di share. Sul Nove Only Fun - Comico Show ha invece divertito 769.000 spettatori pari al 4.2%.

Tg1 primo in classifica tra i programmi di informazione più social

In access prime time, Affari tuoi con Stefano De Martino conquista su Rai1 il 29.4% pari a una media di 6.383.000 affezionati mentre Striscia la notizia, condotto da Roberto Lipari e Sergio Friscia, ottiene il 13.4% con 2.913.000 (Striscia tra poco: 13.3% - 2.913.000). Su Rai3, Un posto al sole appassiona il 7.4% della platea pari a 1.617.000 teste. Per quanto riguarda l'approfondimento, su Rai1 Bruno Vespa con Cinque minuti totalizza il 23.5% pari a 4.866.000 spettatori; su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno sigla il 2.2% pari a 483.000 teste.

Ligabue festeggia i trenta anni di "Buon compleanno Elvis" con inedite versioni

Su Rai3 Marco Damilano con Il cavallo e la torre segna il 5.5% con 1.151.000 individui all'ascolto; Paolo Del Debbio con 4 di sera raduna il 5.1% nella prima parte con 1.076.000 e il 4.2% con 929.000 nella seconda; su La7, Lilli Gruber al timone di Otto e mezzo conquista l'8.3% di share pari a 1.800.000 teste. In seconda serata, su Rai1 bene Porta a porta con Bruno Vespa che sigla il 9.3% di share pari a 698.000 teste, mentre su Rai3 Tg3 Linea Notte con Ilaria Capitani raggiunge il 4.4% con 297.000 individui all'ascolto. Su Rai2, a tardissima notte, Monica Setta con Generazione Z totalizza il 5.4% con 183.000 spettatori, raddoppiando la media di rete.