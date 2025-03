Antonella Clerici, lo scherzo in diretta che la spiazza: "Siete dei cretini". Il video

04 marzo 2025 a

Scherzo in diretta per Antonella Clerici. A "È sempre mezzogiorno", il programma mattutino di Rai 1, un uomo ha chiamato in studio presentandosi come Mariano di Afragola e ha confidato alla conduttrice: "È da mesi che cerco di chiamarvi e di parlare con lei. Mia moglie è bionda e si chiama come lei". Clerici, visibilmente perplessa, ha chiesto: "Si chiama Antonella?". L'uomo al di là della cornetta ha spiegato che la donna in questione si chiama Anna. "Ma io mi chiamo Antonella, va bene uguale?", ha ribattuto la padrona di casa. L'interlocutore ha allora spiegato l'incomprensione e detto che cercava Anna Falchi e la trasmissione "I fatti vostri": "Scusi, io ho chiesto di chiamare Anna, Anna Falchi del gioco dei porcellini".

È martedi grasso ed ecco lo scherzo fatto ad Antonella Clerici in diretta a #Esempremezzogiorno #AscoltiTv pic.twitter.com/grAxH37NT6 — Nicola S (@nicolasavoia) March 4, 2025

Antonella Clerici, un po' in confusione ma divertita, è prima scoppiata a ridere e poi ha cercato di fornire una spiegazione tecnica a quanto accaduto: "È meravigliosa questa cosa, è la seconda volta che mi capita. Mariano senti, lo spiego anche ai telespettatori, altrimenti sembriamo matti. Esiste un unico centralino per i giochi telefonici della Rai. Ogni tanto smistano i giochi de I fatti vostri, dove c'è appunto Anna Falchi, e li portano qui a È sempre mezzogiorno, dove abbiamo altri giochi. Il centralone è uguale", ha scandito dal centro dello studio. Poi ha chiesto a Mariano se volesse giocare ugualmente e partecipare al format.

"Ma che peccato. Ma non avete neanche il signore dell'oroscopo? Ieri ero l'ultimo in classifica con il Capricorno", ha replicato l'uomo dispiaciuto. "Io muoio. No, non abbiamo Paolo Fox. Non facciamo l'oroscopo, noi siamo una trasmissione di ricette, di cucina", ha spiegato ancora Clerici. Quindi l'uomo al telefono ha svelato che Mariano in realtà non esiste: "Antonella visto che oggi è martedì grasso, abbiamo voluto farti uno scherzo". "Siete dei cretini", ha chiosato per scherzare la conduttrice.