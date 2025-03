Ascolti tv, Imma Tataranni più forte del Tradimento. Barra-Poletti o Gramellini? Ecco chi ha vinto

Marco Zonetti 03 marzo 2025 a

La domenica sera televisiva vede su Rai1, in prime time, la seconda puntata della quarta stagione di Imma Tataranni - Sostituto procuratore, interpretata da Vanessa Scalera con Massimiliano Gallo, Barbara Ronchi e Alessio Lapice conquistare il 23.8% di share pari a una media di 4.331.000 spettatori, programma più visto della serata e stabile rispetto a sette giorni fa.

Su Canale5 la serie turca Tradimento con Vahide Percin, Ercan Kesal e Mustafa Ugurlu ha segnato invece il 13.0% pari a una media di 2.194.000 individui all'ascolto.

Su Rai2 il telefilm N.C.I.S. - Unità anticrimine con Gary Cole e Mark Harmon ha raccolto il 3.2% di share pari a 652.000 spettatori e, a seguire, lo spin-off N.C.I.S. Origins ha segnato il 2.8% con 539.000 appassionati.

Su Rai3, l'ultima puntata stagionale di Report con Sigfrido Ranucci sigla una media di 1.316.000 individui all'ascolto pari al 7.0% di share, preceduto da Report Lab (4.4% - 887.000) e da una presentazione che ha totalizzato il 6.2% pari a 1.244.000 teste. Report Plus ha invece segnato il 5.7% pari a 887.000 telespettatori.

Su Rete4, Zona Bianca con Giuseppe Brindisi ha raccolto il 4.8% di share con un'audience di 690.000 telespettatori.

Su Italia1 Le Iene con Veronica Gentili e Max Angioni conquista il 10.7% di share pari a 1.472.000 individui all'ascolto (5.6% con 1.117.000 nella presentazione). Su La7 l'approfondimento Trump vs Zelensky - Lo scontro che passerà alla storia, con Alessio Orsingher, ha attirato il 4.9% della platea pari a 966.000 teste.

Su Tv8, il film The November Man con Pierce Brosnan e Bill Smitrovich ha raggiunto l'1.0% pari a 186.000 spettatori.

Sul Nove Che tempo che fa con Fabio Fazio conquista l'8.9% di share pari a una media di 1.756.000 affezionati - preceduto da una presentazione all'8.1% pari a 1.614.000 spettatori - mentre il segmento Che tempo che fa - Il Tavolo sigla il 7.9% pari a 935.000 teste (L'importante è finire: 8.6% - 393.000).

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino il 29.8% pari a 6.008.000. Su Canale5, Paperissima Sprint ha divertito l'11.3% della platea pari a 2.276.000 teste.

Per quanto riguarda i talk di approfondimento, su Rete4 4 di Sera Weekend condotto da Roberto Poletti e Francesca Barra ha conquistato il 5.1% con 1.012.000 individui all'ascolto nella prima parte e il 5.0% con 1.021.000 nella seconda, leader dell'approfondimento. Su La7, In altre parole... domenica condotto da Massimo Gramellini ha radunato il 3.9% della platea pari a una media di 791.000 spettatori, mentre sul Nove Che tempo che farà ha siglato il 3.8% pari a 701.000 teste.

In fascia preserale su Rai1, L'Eredità Weekend condotto da Marco Liorni ha conquistato il 22.6% pari a 3.586.000 spettatori. Avanti un altro! Weekend con Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale5 ha siglato in totale il 17.2% con 2.753.000 affezionati.

Al pomeriggio, su Rai1, il salotto di Domenica In con Mara Venier ha raggiunto il 15.9% con 2.185.000 persone nella presentazione, il 18.0% con 2.306.000 nella prima parte, il 19.8% con 2.139.000 nella seconda; i Saluti di Mara hanno infine raccolto il 18.3% con 1.925.000 teste. A seguire, Da noi... a ruota libera con Francesca Fialdini ha siglato il 15.1% con una media di 1.805.000 spettatori.

Su Canale5 Amici di Maria De Filippi ha conquistato il 23.4% di share con 2.975.000 spettatori. A seguire, Silvia Toffanin con Verissimo ha ottenuto il 19.9% con 2.081.000 e, nei Giri di Valzer, il 18.9% con 2.104.000 affezionati (i Saluti: 16.3% - 2.124.000). Molto bene, su Rai3, Monica Maggioni con il suo In mezz'ora, che conquista il 10.2% di share pari a una media di 1.321.000 spettatori e il 9.2% pari a 1.054.000 individui all'ascolto nel segmento intitolato Il mondo di In mezz'ora.