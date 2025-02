Cinque minuti, la profezia di Conti da Vespa: "Sanremo non in Rai? Mai dire mai"

17 febbraio 2025 a

«Difficile togliere il Festival alla Rai con questi risultati? Non dipende da quello ma da altro. Credo che, comunque, sia impensabile un Sanremo non in Rai ma nella vita mai dire mai». Dopo le polemiche per il mancato piazzamento di Giorgia e Achille Lauro nei primi cinque classificati al Festival di Sanremo, il prossimo anno confermerà lo stesso criterio tra le diverse componenti della giuria? «Penso di sì, le polemiche sulle giurie e sulle votazioni» sono sempre esistite «perché è Sanremo che fa discutere, sarà il tempo che ci dirà quali sono le canzoni» che resteranno. Sono le dichiarazioni di Carlo Conti ospite di Bruno Vespa nella trasmissione "Cinque minuti".

Poi affronta il tema Olly? "Sono rimasto sorpreso di tutte e cinque le posizioni, se tu pensi era tanto tempo che non c’erano 3 cantautori. È un bel verdetto, è stato un bel Festival e una bella sorpresa per tutti». Ha detto Carlo Conti reduce dal Festival di Sanremo, a proposito della vittoria del giovane cantante genovese. «Penso di si», ha detto poi Conti alla domanda se confermerà lo stesso sistema di votazione anche l’anno prossimo. «Comunque nessuna giuria avrà più peso dell’altra», ha aggiunto. Ancora sulla classifica finale per Conti «cambiano i tempi, le mode e fa parte dell’evoluzione del Festival. Qualche anno fa i veterani arrivavano davanti e i Vasco Rossi e gli Zucchero ultimi. Adesso si stanno catapultando le cose».