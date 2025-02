Sanremo 2025, Giorgia non trattiene le lacrime: "Non so se lo merito". E l'Ariston protesta

16 febbraio 2025 a

Le esibizioni magistrali non sono bastate a convincere chi doveva sostenerla al punto tale da farla svettare nella classifica finale. Giorgia, la favorita per eccellenza di questa edizione del Festival di Sanremo, non ce l'ha fatta ad arrivare prima e, anzi, è rimasta fuori perfino dalla cinquina. Per lei chi ha votato ha scelto il sesto posto. Chiamata sul palco per ritirare il premio 'Tim la Forza delle Connessioni' e dopo aver raggiunto Carlo Conti al centro del palco, la cantante romana è scoppiata a piangere. Poi, quando è riuscita a gestire le emozioni, ha detto: "La vera vittoria è l'affetto del pubblico, soprattutto dopo tutti questi anni ha un valore inestimabile. Non so se lo merito, ma vi ringrazio con tutto il mio cuore". L'Ariston ha protestato, forse perché convinto che l'artista avrebbe alzato il premio al cielo. "Hai vinto tu, hai vinto tu", hanno urlato dalla platea e dalla galleria del teatro.

A Sanremo vince Olly. Sorpresa Lucio Corsi al secondo posto. Proteste per Giorgia e Lauro fuori dalla cinquina

L'immagine di Giorgia, visibilmente colpita dal momento, è stata presto lanciata sui social, dove i fan affezionati si sono scatenati. Commenti di sostegno, certo, ma anche tanta indignazione per la mancata vittoria della cantante. "Gli occhi pieni di lacrime, la platea che grida 'Hai vinto, hai vinto'. Giorgia, il Sanremo 2025 sei tu", ha scritto un utente con tanto di faccine che piangono. "Questa scena mi ha spezzato il cuore. Immaginate un’artista del calibro di Giorgia con 30 anni di carriera fuori dalla top 5 per vedere dentro Fedez e Olly", ha digitato qualcun altro, dimostrando di non essere d'accordo con la classifica della finale. E pensare che poche ore prima, quando l'artista ha cantato la sua "La cura per me", tutto il pubblico l'ha omaggiata con una standing ovation e in rete l'hanno definita "eccezionale, unica, carismatica, elegante, potente, unica".